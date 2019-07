30.07.2019 h 13:33 commenti

Giornalista muore 16 anni dopo l'incidente, da allora non si era più ripreso

E' morto la scorsa notte nella clinica dove era ricoverato Daniele Paolieri, 51 anni. Fu investito la sera del 20 gennaio 2003 in via dei Fossi dove aveva sede la redazione de La Spola, il giornale per il quale scriveva

Giornalismo pratese in lutto per la morte di Daniele Paolieri, 51 anni. Paolieri è deceduto nella notte di martedì 30 luglio nella clinica dove era ricoverato per le gravissime lesioni riportate nell'incidente nel quale era rimasto coinvolto sedici anni fa. Daniele Paolieri fu investito in via dei Fossi, nel Macrolotto 1, dopo essere appena uscito dalla redazione de La Spola, il giornale per il quale collaborava oltre all'edizione di Prato de La Nazione. Era la sera del 20 gennaio 2003: un'auto lo prese in pieno mentre attraversava la strada. Aveva 35 anni. Da allora non si era mai più ripreso e purtroppo si sono rivelati vani i tentativi di curarlo fatti negli anni. La famiglia ha fatto tutto il possibile trasferendolo in vari centri specializzati in Italia e in Svizzera. La notte scorsa il cuore di Daniele ha smesso di battere. Da domani, mercoledì 31 luglio, la salma sarà esposta dalla tarda mattina di domani, mercoledì 31 luglio, alle cappelle del commiato della Misericordia e giovedì, alle 9, ci sarà l'ultimo saluto nella chiesa della Pietà, il quartiere dove lo sfortunato giornalista viveva. Alla famiglia di Daniele Paolieri le condoglianze delle redazioni di Notizie di Prato e Toscana Tv.



Edizioni locali collegate: Prato

