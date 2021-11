30.11.2021 h 16:22 commenti

Giornalista molestata in diretta, identificato e denunciato per violenza sessuale un secondo tifoso

Si tratta di un 48enne residente in provincia di Firenze. Anche nei suoi confronti, come nel caso del 45enne di Ancona, il questore di Firenze ha già emesso un daspo

Individuato dalla polizia un altro tifoso della Fiorentina ritenuto responsabile di aver molestato la giornalista pratese di Toscana Tv Greta Beccaglia durante la diretta tv dall'esterno dello stadio di Empoli il 27 novembre. L'uomo, un 48enne residente a Firenze, è accusato di violenza sessuale come il 45enne di Ancona già individuato ieri, e nei confronti del quale il questore di Firenze Filippo Santarelli ha emesso un Daspo di 3 anni con il divieto di assistere a manifestazioni sportive. Anche nei confronti del secondo tifoso è stato adottato il daspo, in questo caso di due anni.,

In base a quanto ricostruito, il 48enne fiorentino si sarebbe avvicinato alla giornalista a fine diretta dopo che la cronista aveva subito le molestie del 45enne della provincia di Ancona, e l'avrebbe urtata avendo un contatto fisico come ha riferito lei stessa in querela.

Gli investigatori della Digos di Firenze e del commissariato di Empoli hanno identificato il 48enne tifoso della Fiorentina confrontando le immagini riprese dalle telecamere dello stadio con quelle riprese dal cameraman dell'emittente. E' la stessa attività che ha permesso di rintracciare il primo tifoso denunciato, il 45enne delle Marche. Per risalire all'identità di questi due uomini sono stati controllati i passaggi ai tornelli di circa 2.000 tifosi viola in uscita dallo stadio 'Castellani' di Empoli.