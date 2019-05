03.05.2019 h 14:22 commenti

Giorgio Silli lascia Forza Italia: "Non mi riconosco più nell'unico partito nel quale ho militato finora"

Il deputato aderisce al Gruppo Misto di Montecitorio. A livello locale confermato il sostegno a Spada: "Il Pd resta il nostro nemico numero uno"



Una decisione, quella di Silli, che in qualche modo era stata preannunciata nei giorni scorsi quando due suoi fedelissimi a Prato, come i vicecoordinatori provinciali Mirko La Franceschina ed Eva Betti, si erano dimessi da Forza Italia per essere poi candidati da indipendenti nella lista della Lega. “Questa è la decisione più sofferta della mia vita politica: lascio Forza Italia e vado nel gruppo misto”. Il deputato pratese Giorgio Silli, responsabile nazionale immigrazione di Forza Italia, annuncia così la decisione di uscire “senza polemica e senza rivalsa dal primo e unico partito al quale io abbia dedicato le mie energie e nel quale io abbia versato le mie speranze.”

Le motivazioni riguardano “il profondo, doloroso disorientamento al quale ho assistito negli ultimi mesi che non subisce solamente il ceto politico, del quale faccio parte, ma soprattutto quella che chiamiamo con orgoglio e rispetto la nostra base. Non accetto più di sentirmi dire dagli amici e sostenitori di una vita che su molti temi, siamo diventati come il Pd, testuali parole. Essere di centrodestra, essere di Forza Italia, significa per me essere convinti che esistano dei confini invalicabili quando si parla di rispetto verso la nostra gente, la nostra identità e la nostra storia. Per non parlare poi del fatto che con un voto in parlamento Forza Italia, pochi giorni fa,non ha riconosciuto il genocidio Cristiano degli Armeni. Non posso accettarlo. Non cambio casacca, ne dismetto una nella quale non mi riconosco più”.

Dopo aver annunciato il suo passaggio al gruppo misto alla Camera dei deputati, Giorgio Silli chiarisce alcuni aspetti relativi alla politica sul territorio. "Nella tornata elettorale delle amministrative di Prato il Pd è il nemico numero uno, il responsabile delle condizioni nelle quali versa oggi la città: per questo sono accanto a Spada convintamente, senza se e senza ma e sono convinto che con con il giusto gioco di squadra potremo non solo vincere ma migliorare Prato in molto meno tempo di quanto ci si aspetti. Essere di centrodestra significa per me essere convinti che esistano dei confini invalicabili quando si parla di rispetto verso la nostra gente, la nostra identità e la nostra storia".