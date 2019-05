30.05.2019 h 16:57 commenti

Giorgia Meloni torna a Prato per sostenere Spada: domani alle Ellevu di via Genova

La leader di Fratelli d'Italia verrà a presentare le proposte per il rilancio economico del distretto pratese e lo farà da una delle aziende tessili più longeve

Tutti per Daniele Spada. Fratelli d'Italia porta a Prato domani, venerdì 31 maggio, la sua leader Giorgia Meloni che già durante la campagna elettorale era venuta a sostenere il candidato della coalizione di centrodestra. Meloni verrà a presentare le proposte per il rilancio economico del distretto pratese e lo farà da una delle aziende tessili più longeve, la rifinizione Ellevu di via Genova. Con Giorgia Meloni ci sarà naturalmente Daniele Spada.

Ad accompagnare la leader di FdI nel suo incontro con i vertici della Ellevu ci sarà Claudio Belgiorno, eletto consigliere comunale con il record di preferenze nel centrodestra (776) sia a Prato che anche facendo il confronto con i candidati nelle altre città andate alle urne domenica scorsa.



