"Vedere intere amministrazioni che fanno delle forzature in attesa di una sentenza del Consiglio di Stato per consentire ai francesi di gestire il nostro trasporto pubblico locale è per me è una cosa folle". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che oggi pomeriggio, 9 maggio, ha fatto tappa in città per incontrare i vertici della cooperativa Cap di Prato, che da decenni si occupa del trasporto pubblico sul territorio provinciale e che a breve dovrà lasciare tutto in mano ad Autolinee Toscane del gruppo francese Ratp, vincitore della gara regionale contro il consorzio Mobit di cui Cap è capofila. L'unica speranza è rappresentata dal pronunciamento della giustizia amministrativa che la Regione Toscana non ha voluto attendere affidando il servizio in via definitiva ai francesi (LEGGI ). "La questione non è se bisogna o meno usare l'affidamento diretto. - afferma Meloni- Io dico che le istituzioni italiane devono fare di tutto per difendere la gestione italiana di infrastrutture strategiche che è esattamente quello che farebbero i francesi. La domanda è perchè non lo fanno? Perchè gli esponenti del Partito democratico sono candidati nelle liste elettorali di Macron alle Europee che tra l'altro sono bloccate? Decidano questi del Partito democratico se vogliono rappresentare gli italiani o i francesi". Parole accolte con un applauso dal personale Cap presente alla visita.Al fianco di Giorgia Meloni il senatore Patrizio La Pietra che ha definito l'incontro "proficuo. Con Giorgia Meloni abbiamo ribadito quanto sia importante il trasporto pubblico locale, un servizio essenziale per i cittadini toscani che non può essere ceduto al governo francese. Siamo veramente basiti dell'atteggiamento della Regione Toscana e del presidente Rossi. Una forzatura inaccettabile - commenta - e non ne sappiamo la ragione ma non vorremmo che fosse una mossa per tentare di influenzare anche il Consiglio di Stato, mettendolo di fronte a un atto compiuto".