Giorgia Meloni a Prato per la campagna elettorale, incontro con i vertici della Cap e di Mobit

Giovedì pomeriggio la leader di Fratelli d'Italia in città per sostenere la corsa a sindaco di Daniele Spada. Dopo aver fatto tappa alla Cap, incontro al comitato elettorale di via Magnolfi e poi partenza dalla stazione del Serraglio

Giorgia Meloni a Prato giovedì 9 maggio. La presidente di Fratelli d'Italia farà una breve tappa in città nel pomeriggio per sostenere la candidatura a sindaco di Daniele Spada e lanciare i temi che più stanno a cuore al partito.

Meloni comincerà il suo giro alle 15 dalla sede della Cap dove incontrerà i vertici del consorzio Mobit, la cordata di aziende del trasporto pubblico a guida pratese che ha perso la gara regionale per la gestione del servizio in tutta la Toscana. Gara vinta da Autolinee Toscane della francese Ratp a cui la Regione ha nei giorni scorsi affidato il servizio nonostante sia ancora pendente il ricorso di Mobit al Consiglio di Stato. Una mossa, quella della Giunta regionale, che ha scatenato una valanga di reazioni e critiche e che, dopodomani, incasserà anche quelle di Giorgia Meloni in nome di uno dei principi su cui fonda il sul partito: il sovranismo inteso, in questo caso, come tutela dell'impresa.

Alle 15.30 Giorgia Meloni sarà al comitato elettorale di Daniele Spada, in via Magnolfi, per incontrare tutti i candidati della coalizione del centrodestra e da qui si sposterà alla stazione del Serraglio per prendere il treno e continuare il suo tour elettorale.



