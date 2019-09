24.09.2019 h 15:08 commenti

Il Riesame dissequestra gioielli e preziosi trovati nel Compro Oro proprio quando la Questura aveva messo in visione la merce

Si tratta di oggetti per quasi un chilo di oro e più di mezzo chilo di argento. I cittadini erano stati invitati a recarsi negli uffici con denunce di furto, foto e altri documenti che ne attestassero il legittimo possesso

Dovranno tornare nella disponibilità del titolare del Compro Oro di via Borgioli le centinaia di gioielli e preziosi sequestrati dalla polizia in un'attività al Macrolotto Zero lo scorso 4 luglio, perché sospettati di essere di provenienza illecita. Lo ha deciso il tribunale del Riesame accogliendo nel pomeriggio di oggi, 24 settembre, il ricorso presentati dagli avvocati Ivan Esposito e Alessio Bracali per conto del titolare dell'attività.

La decisione è arrivata proprio quando la Questura aveva annunciato un nuovo giro di appuntamenti per visionare gli oggetti da parte dei cittadini che hanno subito furti nei mesi scorsi. Già ad agosto erano state dedicate alcune mattine per mostrare la merce composta da collanine, spille, orecchini, anelli, bracciali, orologi, complessivamente quasi un chilo di oro e più di mezzo chilo di argento. I cittadini dovevano recarsi in Questura con un documento di identità e la denuncia di furto degli oggetti portando, quando possibile, una foto degli stessi monili. Questo nuovo ciclo di appuntamenti era fissato ogni martedì e giovedì mattina fino al 31 ottobre, ma a questo punto, vista la decisione dei giudici del Riesame, dovrà essere annullato anche se in Questura ancora non è stato notificato nessun provvedimento e restano in attesa di comunicazioni da parte del magistrato che, a suo tempo, aveva autorizzato la messa in visione degli oggetti. Resta da capire anche quanti oggetti siano già stati restituiti ai legittimi proprietari e cosa accadrà adesso. Anche se dalla Questura fanno sapere che l'effettiva riconsegna del bene sarebbe stata fatta solo in caso di riconoscimento inequivocabile.

Intanto gli avvocati Esposito e Bracali, proprio alla luce della decisione del Riesame (che potrebbe essere impugnata dalla procura), potrebbero decidere di presentare ricorso al Tar avverso la revoca della licenza al Compro Oro, che dallo scorso luglio non ha potuto riaprire l'attività. L’eventuale procedimento amministrativo sarà gestito dall’avvocato Bettarini.