Gioele Maria Origlia conquista tre medaglie d'oro ai campionati regionali

La nuotatrice della Futura vince il titolo nei 50 farfalla, nei 50 e 100 stile libero. Sul podio anche Ginevra Fissi, Alessio Assilli e Gabriele Magni. Bene le sincronette dell'Azzurra nell’ultima prova regionale categoria Junior

Di notevole spessore l'esito dei campionati invernali regionali che si sono svolti lo scorso fine settimana a Livorno, per gli atleti della Futura Club Prato: i 3 ori con altrettanti titoli regionali e 4 bronzi sono il risultato più tangibile che si può apprezzare nell'immediato per gli atleti di Sandro Castagnoli, Lisa Giagnoni e Fabio Cardini, ma non dobbiamo trascurare gli interessanti piazzamenti nella classifica italiana per i campionati di categoria ed per gli assoluti che si svolgeranno a marzo e ad aprile a Riccione.Elemento trainante della squadra è sempre Gioele Maria Origlia che ha saputo conquistare 3 ori e tre titoli regionali nei 50 farfalla, nei 50 e 100 stile libero, Gioele porta a casa anche un bronzo nei 200 stile liberoSpettacolari anche le performance di Ginevra Fissi che migliorando il proprio personale si aggiudica il bronzo nei 100 farfalla, anche Gabriele Magni, con una grande anche la prestazione, si aggiudica il bronzo nei 200 stile libero, si conferma a grandi livelli, nonostante le non perfette condizioni fisiche, Alessio Assilli che con grande determinazione conquista uno splendido bronzo sui 100 stile libero.- Domenica 23 febbraio nella piscina comunale di Fucecchio, si è svolta l’ultima prova regionale categoria Junior. L’Azzurra Nuoto Prato ha fatto scendere in vasca con ben 18 atlete, tra cui dieci della categoria Ragazze, conquistando i grandini più alti del podio in ogni specialità. Medaglia d’oro per Benedetta Salerno nel solo tecnico, seguita dalla compagna di squadra Sara Forasassi, che ottiene la medaglia d’argento. Simona Melani conquista l’oro presentando il solo libero. Nella prova di duo tecnico primo posto per la coppia Salerno-Forasassi, primo posto anche per la coppia Casavecchi-Moscardi nel programma di duo libero. Per l’esercizio di squadra medaglia d’argento per: Casavecchi, Moscardi, Melani, Salerno, Forasassi, Boscaino, Hong, Bardazzi (riserve Barzocchi, Carbone, Carlesi). Ancora un’altra medaglia d’oro per Benedetta Salerno nella prova obbligatori.