16.06.2018 h 17:02 commenti

Giocolandia non esiste più: smantellato il parco giochi lungo la declassata

La struttura era chiusa da oltre un anno, adesso la famiglia Picci ha eseguito l'ordine del Comune, confermato dalle sentenze di Tar e Consiglio di Stato: "Ci dà sollievo solo la vicinanza e l'affetto manifestato dai pratesi nei nostri confronti"

Generazioni di bambini pratesi ci hanno trascorso intere giornate, salendo e scendendo dai giochi gonfiabili e rincorrendosi con le macchinine a pedali. Centinaia, se non migliaia di genitori, ci hanno organizzato per quasi 20 anni le feste di compleanno dei loro figli. Ma adesso di Giocolandia, il parco divertimenti lungo la declassata, resterà solo il ricordo. Proprio in questi giorni il titolare Gabriele Picci sta infatti smantellando la struttura, ottemperando così a quanto deciso dal Comune di Prato e poi confermato prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato ( LEGGI ).

E' un pezzo di Prato che scompare. Un anno fa la chiusura, dopo che il Comune aveva riconosciuto l'impianto "completamente abusivo e privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa", nonostante dal 1999 Giocolandia fosse attiva e sotto gli occhi di tutti, su un terreno di proprietà di Consiag. Adesso la demolizione e la rimozione delle varie attrazioni.

I giochi e i gonfiabili sono stati caricati sui Tir e prenderanno la strada del Nord, lasciando per sempre Prato e portandosi dietro il loro carico di ricordi. "Siamo veramente distrutti - commenta Fiamma Picci, figlia del titolare -, mio padre ha smontato pezzo per pezzo Giocolandia, così come lo aveva montato in questi anni. Lasceremo il terreno come lo abbiamo trovato, a dimostrazione che la nostra non era una struttura abusiva e fissa. Le mattonelle erano appoggiate sul terreno, non c'era nulla di permanente".

Nella tristezza del momento, la famiglia Picci trova però il tempo per ringraziare Prato e i pratesi: "In questi anni - dicono - siamo stati un punto di riferimento per tantissime famiglie e ora che tutto è finito abbiamo ricevuto davvero moltissimi attestati di vicinanza e di stima. Sentire intorno a noi l'affetto della città ci consola e ci convince di aver lavorato bene".

Certo resta il rammarico, per una vicenda che ha avuto uno strascico giudiziario e ha portato a mettere la parola fine ad un'esperienza che ha davvero segnato gli ultimi 20 anni a Prato. Passando lungo la declassata, dopo la rotatoria ex Pratilia, non vedremo più l'inconfondibile sagoma del parco. Resterà solo il ricordo delle risa e degli schiamazzi di migliaia di bambini che hanno saltato e giocato su quei gonfiabili.

Adesso, secondo quanto dichiarato lo scorso anno dal vicesindaco Faggi, l'area tornerà alla proprietà e, nell'intento del Comune, potrebbe essere nuovamente destinata a parco giochi per bambini. Naturalmente con una gestione diversa.