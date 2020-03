25.03.2020 h 09:30 commenti

Gioco d'azzardo, ogni pratese spende ogni anno più di 3.700 euro: è la quota più alta in Italia

Pratesi popolo di scommettitori. La conferma arriva dallo studio dell'associazione 'Avviso pubblico' che ha preso in esame tutti i giochi ad esclusione delle puntate online. Si gioca tanto e si perde tanto: in entrambi i casi, più che nel resto d'Italia

Il gioco d'azzardo, nel 2019, ha confermato Prato al primo posto in Italia per raccolta pro-capite – 3.707 euro – e per spesa pro-capite, 720 euro. Lo dice il rapporto elaborato da 'Avviso pubblico', l'associazione che promuove la formazione civile contro le mafie. Il primato non è una novità: già in passato, l'area pratese ha occupato il gradino più alto della graduatoria che comprende tutte e 107 le province italiane. Lo studio prende in esame solo la rete fisica (escluso, perciò, il gioco online): con quasi 800 milioni di euro di raccolta, Prato è 26a, preceduta da Lecce e seguita da Perugia. L'ammonare complessivo è stato poi diviso per il numero dei maggiorenni residenti e il risultato ha portato Prato, con 3.707 euro, è al primo posto in Italia per raccolta pro-capite, seguita da Teramo che però supera di pochissimo i 2mila euro. Per avere un'idea dell'enormità della cifra, basti pensare che tra le città metropolitane, quella con la cifra maggiore è Milano, 12a in Italia, con nemmeno 1.800 euro.

La spesa pro-capite rappresenta invece quanto ci rimette ogni giocatore, anche in questo caso prendendo come riferimento solo i maggiorenni: 720 euro. E' la cifra più alta a livello nazionale; al secondo posto, staccata di diverse decine di euro, c'è Teramo con 482 euro.

Lo studio di 'Avviso pubblico' non tiene conto di una fetta di dimensione notevole che fa parte delle scommesse al gioco: il gioco d'azzardo illegale, un fenomeno difficile da misurare che prolifera in particolare sui territori dove è più forte la presenza mafiosa.





