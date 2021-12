03.12.2021 h 14:43 commenti

Gioco d'azzardo nelle associazioni culturali, scoperte dalla guardia di finanza due bische clandestine

I locali di giorno ospitavano attività didattiche e ludico ricreative mentre la sera venivano trasformati in piccoli casinò. Sette denunce e sanzioni per migliaia di euro

Da associazioni culturali a bische clandestine. E' quanto scoperto dai Baschi verdi della guardia di finanza di Prato in due circoli cinesi, uno dei quali a Tavola e l'altro a San Paolo.

Luoghi generalmente usati per attività didattiche e ludico ricreative, trasformati in casinò abusivi per il gioco d'azzardo. Nel primo intervento le Fiamme Gialle hanno trovato i banchi di scuola accatastati da una parte per fare spazio a otto scrivanie dotate di computer allestite attorno a una postazione principale con server che gestiva le giocate effettuate a roulette, black jack e baccarat. Dai successivi accertamenti su questi dispositivi informatici è emerso che queste attività illegali erano protette da specifici software che garantivano l'anonimato nella navigazione e nell'accesso alla piattaforma di gioco non monitorate dallo Stato. I computer sono stati sequestrati e il responsabile, un 32enne cinese, dovrà pagare sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 45mila euro a un massimo di 450mila euro. La Municipale ha sanzionato l'associazione anche per mancanza delle autorizzazioni necessarie per le specifiche attività.

Il blitz al Macrolotto Uno ha permesso di sorprendere cinque persone, tutte cinesi, intente a giocare al Mahjong, uno dei giochi d'azzardo più amati dai cinesi. Sul tavolo c'erano 8mila euro in contanti che i giocatori hanno provato a nascondere ma inutilmente. Due dei cinque sono risultati clandestini già colpiti da ordine di espulsione. Inoltre solo uno di loro era provvisto di green pass. Tutti e cinque e la giovane cinese che gestiva la bisca dovranno rispondere di esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo. Al termine del controllo, iniziato in tarda serata e finito la mattina successiva, la guardia di finanza ha chiesto alla prefettura la sospensione dell'attività.