13.02.2019 h 15:21 commenti

Gioco d'azzardo in una sala del centro benessere: quattro denunce e sequestrati oltre 18mila euro

I poliziotti hanno trovato quattro persone intente a giocare a Mahjong: la bisca allestita dentro una delle stanze per i massaggi. La Municipale ha poi sequestrato il locale ed elevato una multa da 10mila euro

Invece dei lettini per i massaggi hanno trovato i tavoli con le tessere del Mahjong, il popolare gioco cinese. Insieme a 18.600 euro usati per le puntate d'azzardo e pertanto sequestrati ai fini della confisca.

E' successo ieri pomeriggio, 12 febbraio, durante un controllo della squadra di polizia amministrativa della Questura. I poliziotti hanno bussato alla porta di un centro benessere gestito da cinesi nella zona sud della città. All'interno sono state identificate 19 persone, una delle quali risultata irregolare in Italia. In una delle salette massaggi, poi, la sorpresa, con la scoperta della bisca improvvisata che vedeva quattro cinesi impegnati a giocare d'azzardo. Per tutti è scattata la denuncia.