03.12.2019 h 13:59 commenti

Gioco d'azzardo, blitz della polizia: quattro uomini denunciati e soldi sequestrati

I quattro scommettitori dovranno rispondere di partecipazione al gioco d'azzardo. Gli agenti li hanno sorpresi in un appartamento già in passato controllato e nel quale era stato constatato lo stesso illecito

In quattro sono stati sorpresi a giocare d'azzardo in un'abitazione in via Chiesa dove già in passato la polizia aveva scoperto lo stesso illecito. I quattro, tutti cinesi e in regola con il permesso di soggiorno - due di 50 anni, uno di 45 e un altro di 43 – sono stati denunciati per partecipazione al gioco d'azzardo. Gli agenti della questura sono intervenuti ieri, lunedì 2 dicembre, intorno alle 12. Gli scommettitori sono stati trovati attorno ad un tavolo con carte francesi e soldi in contanti. Sequestrati 300 euro. Due dei denunciati sono risultati avere precedenti specifici.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus