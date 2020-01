30.01.2020 h 13:15 commenti

Gioco d'azzardo, arrestati due imprenditori. La guardia di finanza sequestra due sale e quasi 50mila euro in contanti

Blitz in due circoli ricreativi che in realtà nascondevano postazioni gioco per le scommesse clandestine. Nessun dispositivo collegato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I gestori sono agli arresti domiciliari

Gioco d'azzardo online con scommettitori collegati contemporaneamente grazie ad una piattaforma telematica. Una sorta di gioco di gruppo quello messo in piedi dai gestori delle due sale gioco sequestrate a Prato dalla guardia di finanza di Empoli su ordine del tribunale di Firenze. I gestori, un italiano con precedenti penali e un romeno, sono stati arrestati e messi ai domiciliari con obbligo di dimora; sono accusati di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Nel corso della perquisizione, sono stati sequestrati anche 48mila euro in contanti.L'inchiesta è del sostituto Ester Nocera della procura di Firenze e ha portato la finanza fino a Prato. Qui la scoperta delle sale gioco che formalmente risultavano essere circoli ricreativi. Ventisette in tutto le postazioni sequestrate nei due circoli, nessuna collegata al sistema nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per ogni postazione era disponibile un computer collegato a internet che, sfruttando una piattaforma online, consentiva a più persone nello stesso momento di giocare d'azzardo e di scommettere somme alla ruolette, al poker e al baccarat. Due delle ventisette postazioni erano adibite a cassa, dunque attrezzate per ricevere i pagamenti dagli scommettitori. Per evitare intrusioni e avere un controllo costante dell'esterno delle sale giochi, i gestori avevano fatto installare un modernissimo sistema di videosorveglianza che però non è bastato a tenere lontana la guardia di finanza. In corso altre indagini.