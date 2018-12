17.12.2018 h 13:35 commenti

Gioco d'azzardo, 200 persone in cura all'Asl. Domani convegno sugli aspetti giuridici legati a questa patologia

Medici, giuristi e consulenti finanziari parleranno di imputabilità e di amministrazione di sostegno ma anche di legge sul sovraindebitamento.

Nel 2017 il SerD di Prato ha seguito 200 persone affette da disturbo da gioco d'azzardo. Si tratta in particolare di 172 maschi e 28 femmine mentre i nuovi pazienti sono stati 37. Numeri importanti che rappresentano un terzo di tutta l'Asl Toscana Centro dove gli utenti affetti da ludopatia in carico ai servizi sono stati complessivamente 602 ( 509 maschi e 93 femmine) con il 28,9% dell’utenza rappresentato da nuovi pazienti.

Domani mattina (ore 9), martedì 18 dicembre, a palazzo Novellucci il Dipartimento Salute mentale e dipendenze dell’Asl Toscana Centro farà il punto su questa patologia dalle pesanti ricadute familiari e sociali, approfondendo soprattutto gli aspetti giuridici che ruotano attorno al giocatore fuori controllo. Ad esempio l'imputabilità di chi è affetto da questa malattia. Aspetto complesso e affatto scontato che sarà analizzato da Raffaele Bianchetti, giurista specialista in criminologia Milano. Recenti sentenze della Cassazione non hanno riconosciuto le attenuanti generiche a chi ha commesso furti o rapine per far fronte alla propria dipendenza.

Nel corso del convegno l'avvocato Carmen Napolitano risponderà a “Domande sull’amministrazione di sostegno” . Seguirà l’intervista a Elisabetta Bartolini Saint’Omer, giudice onorario con funzione di giudice tutelare presso il Tribunale di Prato. Un altro legale, Roberta Callea, illustrerà il servizio "Lo sportello legale presso il SerD C Zona 1 di Firenze”

L'incontro si aprirà con i saluti della autorità a cui farà seguito la relazione “Il fenomeno del gioco d’azzardo nella città di Prato” del tenente colonnello Federico Pecoraro, comandante del gruppo di Prato Guardia di Finanza. Il tema sarà inquadrato a livello medico da Matteo Bruscoli, psichiatra del SerD di Prato, con l'intervento “Quando l’azzardo diventa patologia.

Dopo l'approfondimento degli aspetti giuridici, saranno valutate anche le ricadute finanziarie di chi si gioca tutto in slot machine, gratta e vinci e lotterie, grazie all'intervento del consulente Francesco Festini. Dopo “Una testimonianza di speranza” di Olivia Giarrè, l’ultimo intervento riguarda la cosiddetta normativa sul sovraindebitamento, utile per evitare situazioni insostenibili a livello personale e familiare: “Legge 3/2012 profili generali e problematiche applicative ai giocatori patologici” dell'avvocato Costanza Matteuzzi.

Le conclusioni della giornata di lavoro sono a cura dell'avvocato Chiara Lombardo e di Antonella Manfredi, direttore area dipendenze dell’AUSl Toscana centro.