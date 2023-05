24.05.2023 h 18:19 commenti

Giochi, Dj set e tanto divertimento: torna la "Festa giovani" della Diocesi

L'appuntamento si terrà domani in piazza Santa Maria delle Carceri a partire dalle 19. L'iniziativa è organizzata dalla Pastorale giovanile diocesana guidata da don Marco Degli Angeli

Una serata all’insegna del divertimento, ma soprattutto della condivisione e della voglia di stare insieme. Domani venerdì 26 maggio torna l’appuntamento con la "Festa giovani" organizzata dalla Pastorale giovanile diocesana guidata da don Marco Degli Angeli e la sua équipe. Dalle 19 in piazza Santa Maria delle Carceri tutti i ragazzi e le ragazze della Diocesi e i loro animatori sono invitati a partecipare all’iniziativa.

In programma un grande gioco, cena a sacco e poi, fino alle ore 23, spazio alla musica in piazza con la presenza di un dj. Momento culminante della festa sarà la consegna da parte del vescovo Giovanni Nerbini del mandato agli animatori degli oratori estivi, che come di consueto prenderanno il via subito dopo la chiusura delle scuole.