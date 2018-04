06.04.2018 h 16:39 commenti

Giochi del tortello, domani a Vernio sfida fra le cinque frazioni

Al Meucci alle 15.30 via alla gara dedicata al piatto principe della Valbisenzio: in lizza le squadre di Terrigoli, Mercatale, Cavarzano, San Quirico e Montepiano

Al Meucci spianatoie e mattarelli attendono già gli agguerriti concorrenti dei Giochi del tortello 2018. Nella sala delle Capriate le cinque squadre in gara (Terrigoli, Mercatale, Cavarzano, San Quirico e Montepiano) domnai domenica 8 aprile dalle 15.30 daranno vita alla sfida su una delle tradizioni gastronomiche della Val di Bisenzio più famose e amate, quella dei tortelli di patate. L’evento è promosso dal Comune di Vernio e organizzato dall’associazione gastronomica Di Forchetta in forchetta.

“L’obiettivo del Comune è la tutela dell’eccellenza che è identità del territorio – spiega l’assessore alla Cultura Maria Lucarini – Per questo i giochi saranno l’occasione per presentare in anteprima la Confraternita del tortello, che sta preparando disciplinare e ricetta tipica”.

“Vogliamo che la Confraternita diventi uno strumento per la promozione dell’eccellenza del tortello – aggiunge Lisa Nannini, presidente dell’associazione Di Forchetta in forchetta che sta dando vita con i propri soci all’iniziativa – Intanto domenica metteremo alla prova le squadre di cuochi amatoriali con prove a staffetta e a tempo. La squadra da battere, vincitrice delle prime due edizioni, è quella di San Quirico”.



