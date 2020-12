21.12.2020 h 18:09 commenti

Giocattoli per bambini di famiglie in difficoltà: due giorni di distribuzione a San Giusto

Nei locali del Centro Civico Ventrone le volontarie dell'associazione "Nel mio piccolo" hanno accumulato decine di confezioni raccolte nelle ultime due settimane e destinate a rendere più sereno il Natale di tanti bimbi

Per due finesettimana hanno fatto una raccolta di giocattoli destinati ai bambini che vivono nelle case famiglia e a quelli di famiglie con difficoltà economiche. Adesso in due giorni, domani martedì 22 e mercoledì 23 dicembre, li distribuiranno. Protagoniste le volontarie dell'associazione "Nel mio piccolo", in passato già autrici di raccolte per aiutare chi è in difficoltà, con un occhio rivolto in particolare ai bambini e alle loro esigenze, dal materiale scolastico ai giochi, come in questa occasione. E così nei locali del Centro Civico Ventrone, in via delle Gardenie a San Giusto, sono state accumulate decine di confezioni di giochi adatti ad ogni età. L'orario di consegna è dalle 9 alle 13 e poi dalle 14 alle 19.30. Un componente per famiglia potrà venire a ritirare un gioco per il proprio bambino o bambina, senza bisogno di prenotazione.

Edizioni locali collegate: Prato

