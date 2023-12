19.12.2023 h 10:10 commenti

"Giocattoli in Movimento", torna l'iniziativa dei 5Stelle per i bambini meno fortunati

Raccolta e scambio di libri e giocattoli usati da destinare alle famiglie in difficoltà economica che non possono mettere sotto l'albero un dono per i più piccoli. Tre date: 22 dicembre e 6 gennaio a Prato, 23 dicembre a Seano

Regalare un sorriso a chi è destinato ad un Natale meno felice. Questo l'obiettivo di 'Giocattoli in Movimento', l'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle per raccogliere giocattoli e libri usati da destinare alle famiglie in difficoltà economica. L'appuntamento è il 22 dicembre e il 6 gennaio in piazza del Comune a Prato, il 23 dicembre a Seano, alla Pista rossa.

"Giocattoli in Movimento – spiega il coordinatore provinciale e consigliere comunale a Prato, Carmiune Maioriello – è l'occasione per esprimere affetto e gratitudine ai più piccoli. Questo Natale, per molti cittadini, sarà all'insegna dell'aumento del mutuo, delle bollette e con un carovita che si fa sentire più che mai. In molte famiglie i salari sono bassi e le ristrettezze economiche, complice anche la recente alluvione, non permettono di spendere per i giocattoli e dunque alcuni bambini rischiano di non ricevere doni. Il Movimento 5 stelle però, ogni anno durante le festività natalizie, fa partire una delle sue iniziative più conosciute che quest'anno sbarca anche a Carmignano grazie all'impegno di iscritti e attivisti. È una raccolta di giocattoli e libri usati per bambini, che in parte vengono scambiati e regalati ai più piccoli o donati ad associazioni che si occupano di minori e strutture per l’infanzia. Portiamo un po’ di felicità a chi ne ha più bisogno e facciamo anche del bene all’ambiente riducendo la produzione di plastica ed evitando che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica".

Venerdì 22 dicembre dalle ore 16 alle 19 a Prato e sabato 23 dicembre dalle 10,00 alle 18,00 a Seano, si potranno portare giocattoli o libri per bambini al nostro gazebo del MoVimento e in cambio se ne potrà prendere uno a scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili.



