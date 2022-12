19.12.2022 h 12:13 commenti

Giocattoli e peluche non conformi sequestrati dai funzionari delle Dogane

Si tratta di quasi 2.700 pezzi destinati a finire sugli scaffali dei negozi e sui banchi degli ambulanti. La merce era in arrivo dalla Cina ma non aveva le necessarie dichiarazioni di conformità Ce

Quasi 2.700 giocattoli provenienti dalla Cina e non conformi alle normative Ue sono stati sequestrati, in due distinte operazioni, dai funzionari delle Dogane di Prato e Pistoia che hanno impedito finissero sugli scaffali dei negozi e sui banchi degli ambulanti. Nel dettaglio si tratta di 1.728 giochi da tavolo e 950 orsetti in peluche. Dall’accertamento è emerso che i giocattoli erano sprovvisti delle Dichiarazioni di conformità Ce. Inoltre, le documentazioni tecniche esibite dall’importatore sono risultate incomplete sulla base della Direttiva che definisce, tra le altre cose, i limiti di sicurezza per le sostanze chimiche usate nei giocattoli (a esempio cadmio, bario, nickel, bisfenolo A, formaldeide e piombo) e i requisiti di sicurezza che i giocattoli immessi nel mercato dell’Unione europea devono soddisfare per assicurare alti livelli di salute e sicurezza, in particolare riguardo ai giochi destinati ai bambini, soprattutto quelli di età inferiore ai 3 anni.

Edizioni locali collegate: Prato

