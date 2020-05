31.05.2020 h 12:07 commenti

Gioca una schedina da un euro e ne vince un milione: colpo grosso a Montemurlo

Vincita da record alla ricevitoria Biblo Tabacchi di via Montalese. La puntata vincente fatta alle 10 di ieri mattina: "Non sappiamo chi sia, forse non è un cliente abituale"

A Montemurlo c'è un milionario in più, esattamente dalle 19 di ieri sera 30 maggio. E il fortunato lo è diventato giocando appena un euro alla lotteria Millionday. La clamorosa vincita è stata messa a segno alla ricevitoria Biblo Tabacchi in via Montalese 379, dove da stamani, appena si è sparsa la voce, c'è un via vai continuo di curiosi e di clienti affezionati. Al momento, però, il titolare non ha idea di chi possa essere stato il fortunato giocatore: "La schedina è stata giocata alle 10.02 di ieri - spiega Enrico Spampani -, ma ne facciamo tante, soprattutto il sabato. Mi sentirei di escludere che sia stato un cliente abituale".

Il Millionday è un nuovo gioco di Lottomatica, consiste nell'indovinare cinque numeri su un totale di 55 che vengono estratti alle 19 di sera. Chi ne indovina quattro vince mille euro, chi invece fa cinquina si aggiudica un milione di euro. Il tutto giocando appena un euro, perché questo è il prezzo della schedina che non prevede sistemi. Il fortunato vincitore di Montemurlo, quindi, è una sola persona.

La ricevitoria Biblo non è nuova a queste vincite: "In passato - prosegue il titolare - ci sono state grosse vincite nei Gratta e Vinci ma mai così. Anche al Millionday abbiamo avuto vincite da mille euro, adesso però c'è stato il colpo grosso. Auguri al fortunato vincitore che con questa situazione difficile troverà sicuramente come mettere a frutto la vincita".