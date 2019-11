15.11.2019 h 10:22 commenti

Gino Paoli e Danilo Rea sul palco del Met per il Prato Festival 2019

L'appuntamento con “Due come noi che…” è per il 16 dicembre. Saranno interpretati in chiave innovativa i grandi successi del cantautore genovese ma non solo.

Gino Paoli e Danilo Rea saranno a Prato il prossimo 16 dicembre sul palco del teatro Metastasio nell'ambito della rassegna “Prato Festival 2019” del Comune. L'evento è organizzato in collaborazione con A-live, nuova agenzia pratese che si occupa di organizzazione e produzione di musica dal vivo nata su iniziativa di Alberto Castellani che recentemente ha lasciato Fonderia Cultart.

Paoli e Rea saranno protagonisti dello spettacolo “Due come noi che…”, un concerto unico, a base di voce, pianoforte e improvvisazione per interpretare in modo innovativo alcuni classici della storia della musica italiana ed internazionale. La scaletta sarà aperta e spazierà tra le canzoni più amate da Paoli, l’omaggio alla musica napoletana e a quella francese. Tra le perle del cantautorato genovese potremo ascoltare “Averti addosso” a “Il cielo in una stanza”, da “Vivere ancora” a “Perduti” passando per “La gatta” “Come si fa”, “Canzone dell’amore perduto” e “Bocca di rosa” di De André, “Il nostro concerto” di Umberto Bindi, “Vedrai Vedrai” di Tenco e “Se tu sapessi” di Bruno Lauzi.

Il loro live ha già collezionato numerosi sold out nei più prestigiosi teatri in Italia e all’estero. Un successo che di certo non stupisce dato il calibro degli artisti on stage: la voce ed il carisma di Paoli, uno dei più grandi autori e interpreti della canzone italiana, affiancato da uno dei più lirici e creativi pianisti riconosciuti a livello internazionale come Danilo Rea.

Le prevendite sono già attive nel circuito ticketone e on line su www.ticketone.it. Per la platea e palchi I settore il costo è di 30 euro. Palchi II settore 25 euro e palchi III settore e loggione 20 euro. A tali prezzi va aggiunta la prevendita.