Ginnastica ritimica, brillano le atlete della Asd Corallo di Montemurlo: terze alle prove di serie C Gold

Sono salite sul podio le ragazze della società montemurlese. Le prove sabato scorso a San Marino. Ventitré le squadre in gara

Nuovi importanti risultati per le giovani ginnaste della Asd Corallo di Montemurlo che sabato 20 ottobre a San Marino si sono classificate terze nella prima delle tre prove di “Serie C Gold nazionale zona tecnica Toscana-Lazio-Sardegna” su ventitré squadre partecipanti. La squadra prima classificata nella classifica a punti delle tre prove salirà in serie B. Le ginnaste che hanno gareggiato sono Sara Maffii al corpo libero, Viola Saporito fune e clavette, Sofia Gori cerchio e nastro, Ilaria Pini palla, riserve ( a questa prima prova): Eva Gori, Chiara Bartolozzi, Elena Fioretti.«Un risultato frutto di un enorme lavoro e domani in palestra per continuare l'allenamento», commenta fiera, la presidente dell'asd Corallo Patrizia Iovine. La seconda prova del campionato si svolgerà il 10 novembre a Tirrenia. Grande soddisfazione pr l'assessore allo sport, Giuseppe Forastiero, che dice:« Risultati che arrivano dopo un duro lavoro, frutto di grande impegno e determinazione. Mi auguro che le ragazze ce la facciano a salire di categoria e a centrare un così prestigioso obbiettivo. Noi siamo tutti a tifare per loro».

Sabato 27 ottobre le ginnaste più piccole, invece, saranno a Viareggio per il “Campionato Interregional di Squadra Allieve Gold 2”, Zona Tecnica Toscana- Lazio-Sardegna per conquistare l'ammissione alla finale nazionale.





