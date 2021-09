23.09.2021 h 23:12 commenti

Gigantesco rogo a Oste, capannone avvolto dalle fiamme

L'incendio si è sviluppato in via Venezia. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco con nove mezzi. Le coperture dell’edificio sono crollate









Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di oggi, 23 settembre, in via Venezia a Oste di Montemurlo. Le fiamme hanno interessato un immobile composto da tre capannoni dove ha sede la Sfilacciatura Brittoli. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco con nove mezzi.Rinforzi sono arrivati anche dai comandi di Firenze e di Pistoia. Una alta colonna di fumo e i riverberi delle fiamme sono visibili anche da lontano. L’immediato intervento dei soccorsi, reso possibile da una chiamata di un passante che ha visto il fumo e le fiamme uscire da quell'immobile, ha permesso di circoscrivere le fiamme solo a uno dei tre capannoni in cui si sviluppa l'azienda di proprietà di un imprenditore di Larciano.Si tratta dell’area di stoccaggio delle materie prime, cotone e viscosa in particolare. E' da qui che è partito l'incendio per cause ancora da accertare. Fortunatamente, essendo un magazzino, non era presente nessuno. Le coperture sono crollate.Il sindaco di Montemurlo Calamai e il suo vice Forastiero si sono recati in via Venezia per seguire da vicino le operazioni e accertarsi della situazione. I vigili del fuoco hanno circoscritto il rogo ed evitato che potesse propagarsi alle case vicine. Secondo quanto appreso, il capannone andato a fuoco, in affitto, sarebbe stati in cattivo stato di manutenzione.