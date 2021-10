19.10.2021 h 12:13 commenti

Gida punta sui soldi dell'Europa per finanziare l'essiccatore fanghi e il biodigestore

L'avviso appena pubblicato dal ministero della Transizione ecologica in relazione ai fondi del Pnrr prevede entrambe le tipologie di impianto tra le linee d'intervento

L'essiccatore fanghi e il digestore che Gida intende realizzare all'impianto di Baciacavallo per ridurre la quantità di rifiuto da mandare in discarica o da incenerire si candidano a essere finanziati dal Pnrr con ottime possibilità di farcela. L'avviso pubblico con le linee d'intervento appena pubblicate dal ministero della Transizione ecologica infatti, prevede espressamente questo tipo di impianti mentre viene espressamente esclusa qualsiasi possibilità di finanziare inceneritori o progetti correlati a discariche o a impianti di trattamento meccanico/biologico. Il neo confermato presidente di Gida, Alessandro Brogi, conferma a Notizie di Prato che l'azienda è già a lavoro per partecipare al bando: "Stiamo studiando modalità e tempistiche anche con l'aiuto dell'Ufficio Europa del Comune - afferma Brogi - con la ferma volontà di non perdere questa occasione. Il fatto che l'avviso sposi perfettamente il modello impiantistico che abbiamo proposto, è la conferma della bontà delle nostre scelte".

Gida ha un ulteriore asso nella manica: il progetto dell'essiccatore, stralciato dal resto, ha già un'autorizzazione esecutiva. La sua realizzazione quindi, è a portata di mano e questo fa aumentare il suo punteggio per ottenere il finanziamento statale che è a fondo perduto. Tra l'altro tale impianto costa oltre 5 milioni di euro e il bando prevede di contribuire con al massimo 10 milioni di euro a proposta. Anche l'altro progetto, quello del biodigestore, è avanti sul fronte autorizzativo perché recentemente ha ottenuto la Via regionale ma va tenuto conto che tale decreto è stato impugnato davanti al Tar della Toscana dai comitati cittadini contrari al progetto. C'è poi un aspetto più tecnico su cui il ministero potrebbe sollevare qualche dubbio: il collegamento tra il biodigestore e il cosiddetto mini inceneritore che manderà in pensione l'attuale e che brucerà fino a un massimo di 10mila tonnellate l'anno di fango. Sull'altro piatto della bilancia va considerato che le emissioni saranno ridotte di oltre il 50% rispetto all'attuale e che grazie al sistema di biodiogestione anaerobica e di essicamento termico la quantità di fango da smaltire sarà portata al minimo. Aspetti che saranno valutati e dettagliati nelle prossime settimane.

Realizzare questi impianti, a cominciare dall'essiccatore fanghi, significa per Gida ridurre notevolmente i costi di smaltimento perchè il residuo da mandare fuori sarebbe ridotto al minimo. Ad oggi Gida produce 30mila tonnellate di rifiuto: due terzi viene smaltito dal proprio inceneritore mentre un terzo viene portato altrove. L'essiccatore permetterebbe di abbattere di 10mila tonnellate la quantità da smaltire con immediati effetti positivi sui martoriati conti di Gida e sull'ambiente. Aspetto questo fondamentale per ottenere il finanziamento del Pnrr.

(e.b.)