20.01.2020 h 14:04 commenti

Gida, Progetto Acqua sul piede di guerra: "Il Comune torni indietro sugli aumenti o scenderemo in piazza"

Il consorzio che conta oltre 200 aziende del finissaggio individua nell'amministrazione comunale la causa di tutto, sia dell'aumento dei costi di smaltimento per mancanza di impianti nuovi che della decisione di farvi fronte imponendo alle imprese tariffe più alte

Cade un'altra tegola su Gida. Alla guerra tra i soci Confindustria Toscana Nord e Comune sull'aumento di capitale di 4,5 milioni di euro, si aggiunge quella sul rincaro delle tariffe annunciata oggi, 20 gennaio, da Progetto Acqua, il consorzio che conta 220 aziende del settore finissaggio per un totale di oltre 5mila addetti con scarichi industriali che confluiscono negli impianti di depurazione di Gida.

Gli imprenditori sono pronti a protestare in piazza se Gida non tornerà indietro sull'aumento delle tariffe deliberato negli scorsi mesi. Una richiesta che Progetto Acqua rivolge direttamente al Comune in vista dell'assemblea dei soci del prossimo 24 gennaio dato che Confindustria Toscana Nord appoggia Progetto acqua. "La contestazione all'amministrazione comunale - si spiega in comunicato - è dovuta al fatto che la delibera sull'incremento delle tariffe di depurazione industriale è stata assunta nel Consiglio di amministrazione di Gida con il voto unanime dei quattro rappresentanti del Comune di Prato e l'opposizione della minoranza di parte industriale".

Dopo l'una tantum di 700 mila euro del 2019, per il 2020 la società ha ritoccato le tariffe del 33% ma questo potrebbe non bastare perché esiste una clausola che impone agli utilizzatori del servizio di fronteggiare eventuali ulteriori costi. "Le imprese del Consorzio Progetto Acqua non accettano le argomentazioni che giustificano gli incrementi con l'ammontare relativamente basso delle tariffe di depurazione. Quello che conta, dal punto di vista delle aziende, è la bolletta complessiva dei reflui scaricati: tariffe di depurazione contenute sommate a tariffe di fognatura molto elevate portavano le aziende pratesi ad avere oneri complessivi solo leggermente superiori a quelli dei distretti di Biella e Como. "Gli incrementi previsti - prosegue il comunicato - mineranno la competitività delle imprese pratesi, che pagheranno una bolletta superiore del 25% rispetto a quella dei colleghi piemontesi e lombardi". Tutto dipende dal ko dell'attuale inceneritore che ha costretto a smaltire i fanghi di depurazione via gomma con pesante aggravio dei costi.

"Cosa che non sarebbe successa se fossero stati fatti investimenti in impianti più performanti degli attuali. Investimenti che la parte privata ha sempre caldeggiato e che sono stati osteggiati dalla parte pubblica, Comune di Prato e Regione Toscana. - dichiara Ivo Vignali, presidente facente funzione del Consorzio Progetto Acqua- Siamo persone pacate e ragionevoli, noi soci del Consorzio, ma il clima che si è respirato nelle riunioni degli ultimi giorni era di autentica arrabbiatura. Non è con Gida che siamo risentiti: la società è anche una nostra creatura, che l'allora Unione Industriale Pratese, oggi Confindustria Toscana Nord, volle fortemente ormai quasi quarant'anni fa, e che intendiamo difendere e tutelare. Quello che disapproviamo è l'approccio alla sua gestione, dettata dal socio di maggioranza che è il Comune di Prato. Era da tempo che mettevamo in guardia la parte pubblica sulla tenuta dei conti di Gida, che non potevano resistere a esborsi di 30mila euro al giorno per mandare i fanghi a smaltire in impianti in altre parti d'Italia e d'Europa. Ora che i nodi sono giunti al pettine qual è la soluzione che si è trovato? Aumentare le tariffe di depurazione per l'industria; ci saranno ritocchi anche sul civile, ma appena percettibili. E comunque la remunerazione del lavoro di Gida per la depurazione del civile non è sufficiente e arriva con grande ritardo. E' bene che i cittadini pratesi lo sappiano: gli 80 centesimi a metro cubo che pagano vanno per più del 60% per gli investimenti di Publiacqua. Quali investimenti non saprei dire. Di certo non per la fognatura di Prato, perché fra inadeguatezze della rete e tariffe alle stelle alla fine come Progetto Acqua abbiamo deciso di farcela da soli, una fognatura dedicata agli scarichi delle attività produttive. Questo ulteriore danno, questa ultima presa in giro risparmiateceli. Ne va della sopravvivenza nostra e del tessile pratese"

Quindi l'ultimatum. "Se non sarà così, se quindi dall'assemblea non verrà un segnale di attenzione verso le imprese - conclude Vignali - siamo decisi a contestare con forza, anche con azioni clamorose, queste misure di assoluta iniquità. Vogliamo continuare a essere fiduciosi e a sperare in un recupero di buonsenso. Diversamente, aspettatevi di vederci scendere in piazza a protestare".

Dura la replica dell'assessore Valerio Barberis: "Non accettiamo dichiarazioni intellettualmente scorrette come quelle di Progetto Acqua proprio alla vigilia di un incontro con gli industrali e i rappresentanti degli istituti di credito per finanziare nuovi investimenti. Li aspettiamo: ci spiegheranno come, avendo la parte privata scelto il direttore e avendo sempre avuto la delega alla finanza, al personale e alla gestione aziendale, la colpa oggi sia di qualcun altro. Sanno benissimo quindi come siamo arrivati a questi punti: le tariffe sono rimaste sotto la soglia di mercato oltre misura e le difficoltà impiantistiche non sono mai state affrontate con l'approccio giusto - ribadisce l'assessore Barberis -. Abbiamo sempre sostenuto che progettare un nuovo termovalorizzatore sarebbe stata una scelta antistorica, in un'Europa che i termovalorizzatori li dismette. I fatti ci stanno dando ragione. Se con queste dichiarazioni Progetto Acqua vuole nascondere gli errori va bene, ma che abbia l'onestà di spiegare le cose come stanno. Lasciare le tariffe ai livelli attuali è impossibile così come evitare una ricapitalizzazione. Chi crede nella necessità di investire su Gida lo faccia, altrimenti eviti dichiarazioni scorrette".