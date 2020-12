04.12.2020 h 15:37 commenti

Gida, mozione choc del Movimento 5 Stelle per il sito di Baciacavallo: "Va chiuso"

Tale richiesta ha alla base una serie di motivazioni tecniche, ambientali e sanitarie sia sull'attuale impianto che sul progetto di ampliamento che ha appena ottenuto la Via positiva dalla Regione

Abbandonare il progetto di ampliamento e immediata chiusura dell’impianto di smaltimento fanghi di Baciacavallo.

E' la richiesta, racchiusa in una mozione, che arriva alla giunta toscana dal gruppo regionale del Movimento 5 Stelle. Regione che ha appena dato esito positivo alla valutazione d'impatto ambientale del progetto che prevede riammodernamento delle vasche, sostituzione dell’inceneritore e implementazione con un nuovo biodigestore. "Il tutto - spiegano i pentastellati - a poche decine di metri da una zona residenziale e alcuni ricettori scolastici".

Numerose le motivazioni elencate dal gruppo che hanno portato alla richiesta non solo di non potenziare e ammodernare l'impianto, ma anche di chiudere tutto.

Intanto il contesto: "Il nuovo polo industriale - si legge nel comunicato dei Cinque Stelle - andrà ad aggravare una situazione ambientale già ampiamente compromessa che necessiterebbe invece della realizzazione degli interventi mitigatori previsti dal piano strutturale per il Sistema territoriale 6 di Prato, meglio conosciuto come “La città in aggiunta”.

Poi i punti critici. "La normativa Seveso 3 relativa ai grandi rischi - prosegue il comunicato - , prevede che per inceneritori e biodigestori ci sia una distanza minima tra i perimetri degli stabilimenti di 200 metri. In questo caso abbiamo a soli 8 metri l’impianto di sollevamento dell’acqua potabile che rifornisce mezza Prato, mentre a 12 metri di distanza si trovano un turbo-espansore cogenerativo (che processa 25.000 metri cubi l’ora di gas metano) e il gasdotto della Snam".

Il Movimento 5 Stelle fa a pezzi anche il risvolto ecologico dell'impianto di Baciacavallo: "Lo spaccio di questo sito industriale come parte del ciclo dell’energia green è solo l’ennesima presa in giro per i residenti costretti a convivere da oltre trent’anni con le emissioni odorigene dei fanghi che si aggiungono all’inquinamento causato dal traffico veicolare fra i Macrolotti 1 e 2 e all’autostrada A11 in procinto, tra l’altro, di essere ampliata".

Infine l'aspetto sanitario, da sempre punto critico e poco approfondito dell'impatto di Gida sul contesto in cui opera: "A nessuno interessa indagare sulla qualità dell’aria che i cittadini respirano in questa frazione e lo testimonia sia l'indagine fatta per corrispondenza sull'incidenza della mortalità per tumori al polmone (circa il 30% di risposte) che la totale mancanza di una rete efficiente di centraline di monitoraggio dell’aria (visto che nemmeno quelle che sono state rimosse hanno mai funzionato)".