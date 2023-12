05.12.2023 h 16:19 commenti

Gida entra in Alia al 100%, Comune e Confindustria cedono le quote

Nel primo caso sarà un conferimento accrescendo il proprio peso nella holding, nel secondo una vendita vera e propria. In corso la perizia sul valore della società su cui si baseranno poi i passaggi

(e.b.)

Nel 2024 Gida spa sarà inglobata da Alia multiutility Toscana. Gli attuali soci hanno preso questa strada. Il Comune di Prato conferirà il suo il 46,92% che gli permetterà di accrescere la sua partecipazione in Alia portandola dall'attuale 18% a circa il 19%. Potenziamento che si riverbererà sulla divisione degli utili. L'altro socio, Confindustria Toscana Nord, venderà il suo 45.08% di quote. Entrambe le quote, quella del Comune e quella degli Industriali, si sommeranno all'8% di Consiag già in mano ad Alia che quindi diventerà socio unico della azienda di depurazione delle acque nata nel 1981 a seguito dell’entrata in vigore della legge Merli, su iniziativa del Comune e dell'Unione Industriale Pratese, per dare una risposta sinergica alla fognatura civile e alle esigenze dell’industria tessile pratese. Nel 2024 questa realtà che ha come quartier generale l'impianto di Baciacavallo, diventerà completamente pubblica. Per il Comune significa alleggerirsi di una partecipata piuttosto impegnativa dal punto divista gestionale ed economico che negli ultimi anni ha dato diversi grattacapi e il bisogno di rinnovare l'impiantistica a cominciare dall'inceneritore di fanghi. Conferendo in Alia però, manterrà un controllo indiretto.Confindustria dovrebbe portare la proposta nell'assemblea plenaria che si terrà a metà dicembre. Non dovrebbero esserci problemi perché in questi mesi sarebbero state risolte o comunque ridotte ai minimi termini le resistenze interne provenienti soprattutto dalle imprese utilizzatrici. A ruota lavorerà sui propri atti il Comune di Prato che conta di portare la delibera in Consiglio comunale tra gennaio e febbraio. In ogni caso l'operazione va fatta entro marzo perché poi scattano i 60 giorni dalle elezioni comunali entro cui l'amministrazione non può fare atti straordinari quale è il cambio di assetto societario di una partecipata. Nelle prossime settimane capiremo se in casa Pd e in generale in maggioranza, ci sarà compattezza rispetto a questa operazione.E' in corso intanto una perizia sul valore di Gida per ottenere il prezzo di conferimento per il Comune e quello di vendita per Confindutria. La cifra complessiva da cui partire starà tra gli 11 e i 15 milioni di euro e avrà come base il patrimonio netto dell'azienda.C'è poi un'altra partita che sta portando avanti Confindustria rispetto all'uscita da Gida. Riguarda l'ingresso nel sistema idrico integrato e le tariffe che saranno applicate alle imprese. Con lo stop al ticket energetico e il riconoscimento della depurazione civile, si punta ad abbattere l'attuale tariffa di almeno il 20%.