Gida e salute, parla il Cnr di Pisa: "Ecco cosa è necessario analizzare per fare chiarezza"

Il responsabile unità di ricerca epidemiologia ambientale e registri di patologia dell'Istituto di Fisiologia Clinica, Fabrizio Bianchi, suggerisce la realizzazione di uno studio epidemiologico geografico di tipo eziologico e sulla base degli studi attuali "amplificare o minimizzare il rischio sono ambedue forzature"

Per fare chiarezza una volta per tutte sul rapporto tra salute di chi abita a Baciacavallo e Fontanelle e l'impianto di depurazione di Gida c'è solo una strada da percorrere e a indicarla, attraverso Notizie di Prato, è uno dei massimi esperti internazionali in materia. Per il responsabile dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, Fabrizio Bianchi, è necessario uno studio epidemiologico geografico di tipo eziologico. Parole difficili da capire per i non addetti ai lavori. E' quindi lo stesso esperto a chiarire meglio di cosa si tratta: "E' uno studio in grado di dare informazioni sull’impatto sulla salute mediante un disegno basato sulla ricostruzione del profilo di esposizione individuale in un’area adeguatamente definita sulla base dell'impronta delle emissioni aeree e delle contaminazioni al suolo. Uno studio di questo tipo - prosegue Bianchi - è essenziale anche per svolgere valutazioni di impatto in futuro e per alimentare un sistema di sorveglianza ambiente-salute. Penso che gli sforzi andrebbero indirizzati verso lo sviluppo di conoscenze su un piano più avanzato rispetto a quanto svolto fino ad oggi".

Il consiglio è dato fuori da ogni polemica tra i contendenti, Gida e comitati, che sono nuovamente con il coltello tra i denti dopo la pubblicazione dell'approfondimento Salute realizzato da Gida su richiesta dell'Asl nell'ambito del procedimento di Via per il nuovo termovalorizzatore di fanghi. Realizzata a titolo personale da una ricercatrice dello stesso Cnr, Nunzia Linzalone pagata da Gida, la relazione si basa sugli studi già esistenti e afferma che non c'è correlazione tra stato di salute e attuale inceneritore ( LEGGI ). Ai comitati cittadini è apparsa come una sorte di "assoluzione" da tutti gli effetti negativi che a loro avviso questo impianto ha sulla popolazione.

Il dottor Bianchi non vuole entrare nel merito del lavoro realizzato dalla collega perchè "si tratta del prodotto di una attività individuale svolta al di fuori del nostro Istituto, incaricata e retribuita da Gida spa". Indica piuttosto la via d'uscita per avere qualche certezza in più su "strane" casistiche tumorali e in generale sulle conseguenze che l'impianto di Baciacavallo potrebbe avere sulla salute pubblica.

Ovviamente solo il pubblico può portare avanti uno studio del genere a garanzia di obiettività. "Del resto - spiega Bianchi - uno studio epidemiologico avanzato è stato chiesto sia da operatori della sanità che dai comitati e potrebbe essere svolto in collaborazione tra enti pubblici del territorio come la Usl con i soggetti attivi a livello regionale come Ispro, Ars e Cnr. Peraltro questi soggetti già collaborano fattivamente nel Coordinamento Regionale Ambiente e Salute istituito dalla Regione Toscana che è finalizzato proprio ad esprimere pareri su metodi e tecniche per valutare l’impatto sulla salute".

L'esperto del Cnr conferma che gli studi fatti fino ad oggi sono validi e utili ma non sono sufficienti né per avallare le tesi catastrofiche dei comitati né per sollevare Gida da ogni responsabilità: "Occorrono studi ulteriori per approfondire le conoscenze e confermare o meno i segnali di rischio emersi nell’area più prossimale l’impianto. - prosegue Bianchi - In assenza di prove più solide amplificare o minimizzare il rischio sono ambedue forzature. Tuttavia l‘incertezza o la carenza di prove non dovrebbe essere usata come prova dell’assenza di rischio".

Bianchi smonta un altro concetto emerso negli ultimi giorni attorno all'approfondimento Salute presentato da Gida: l'impatto del nuovo impianto non possono essere ipotizzati sulla base di quello vecchio ma bensì misurati: "Gli effetti sulla salute di un nuovo impianto - conclude Bianchi - sono valutabili sulla base delle emissioni, della distribuzione della popolazione esposta e delle conoscenze sui rischi sanitari correlati agli inquinanti emessi; se gli impatti fossero migliorativi rispetto al passato sicuramente sarebbe una buona notizia, ma questo deve essere provato e non assunto".

La scienza è più che chiara. Alle istituzioni pubbliche ora, il compito di raccogliere o meno il suo consiglio.

Eleonora Barbieri