Gida approva il bilancio, dagli Industriali un solo nome per il cda

Si tratta del pistoiese Daniele Matteini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord. Sostituisce uno dei due dimissionari, L'altro nome sarà reso noto nei prossimi giorni

Si è tenuta questo pomeriggio l’assemblea dei soci di Gida, nel corso della quale è stato approvato all’unanimità il bilancio 2019. L’esercizio finanziario si chiude con un sostanziale equilibrio nonostante un anno molto difficile che ha visto l’azienda dovere fare fronte all’aumento dei costi per lo smaltimento dei fanghi. Cosa che ha portato a un ritocco delle tariffe di oltre il 30%. Una decisione, dolorosa per le imprese del tessile, che però ha salvato i conti di Gida tanto da permettere la chiusura del 2019 con un utile di oltre 170 mila euro.

Tutti i soci, Comune di Prato, Confindustria Toscana Nord e Consiag hanno approvato il bilancio. "Segno - si legge in un comunicato della società - di una ritrovata unità all’interno della compagine sociale dell’azienda". Soddisfatto il presidente di Gida, Alessandro Brogi: “Dopo l’approvazione nel consiglio d’amministrazione arriva un altro voto unanime da parte dell’assemblea dei soci. Per noi è un risultato molto importante. Ringrazio tutti i soci per la rinnovata coesione: un presupposto fondamentale per garantire un futuro stabile all’azienda che adesso è pronta ad affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi mesi”. Gida dopo l’approvazione del bilancio 2019, adesso guarda già al futuro. L’obiettivo è quello di portare a termine nei prossimi mesi gli investimenti necessari per voltare pagina. “Questo sarà possibile – prosegue Brogi - grazie anche allo sforzo eccezionale che è stato richiesto alle aziende del territorio. A tutte loro va il mio sentito ringraziamento”.

L’assemblea dei soci di questo pomeriggio segna anche una svolta nella scelta dei rappresentanti di Confindustria Toscana Nord all'interno del cda. Per la prima volta entra un pistoiese. Si tratta di Daniele Matteini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord che, lo ricordiamo, oltre a Prato comprende Lucca e, appunto, Pistoia. Matteini sostituisce uno dei posti lasciati liberi da Riccardo Pucci e Ivo Vignali che si erano dimessi subito dopo l’approvazione del bilancio.

L'altro nome, su cui c'è ancora riserbo, sarà comunicato nei prossimi giorni perché il prescelto non ha ancora sciolto la riserva. Dovrebbe trattarsi, stavolta, di un pratese. L'obiettivo è avere nella stanza dei bottoni figure con preparazione tecnica ed esperienza finanziaria, che sappiano dare una decisa impronta al nuovo corso dell'azienda di depurazione delle acque dopo le difficoltà dell'ultimo anno e in vista del potenziamento degli impianti. In più viene ridimensionata la presenza di Progetto Acqua, che riunisce le aziende caratterizzate da lavorazioni umide, a favore della stessa Confindustria.

