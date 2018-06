07.06.2018 h 17:35 commenti

Giardino di via Pomeria, approvato il progetto definitivo per la riqualificazione

I lavori consisteranno nel completamento del collegamento pedonale con piazza San Marco, e la realizzazione di un'area pavimentata in cemento architettonico con adeguato arredo urbano in corrispondenza dell'accesso al Cassero

La giunta comunale, su proposta dell'assessore all'Ambinete Filippo Alessi, ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del giardino di via Pomeria lungo le mura trecentesche, in corrispondenza del Cassero, del quale ne costituisce quasi l'ingresso.

L'intervento, che avrà un costo complessivo di 60 mila euro, vuol ridefinire e riorganizzare lo spazio con anche l'obiettivo di confermare e potenziare questa funzione di accesso.

I lavori consisteranno nel completamento del collegamento pedonale con piazza San Marco, e la realizzazione di un'area pavimentata in cemento architettonico con adeguato arredo urbano in corrispondenza dell'accesso al Cassero.

E' prevista inoltre la manutenzione del verde e la sistemazione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane oltre alla sistemazione dell’impianto di illuminazione pubblica che prevede la rimozione dei corpi illuminanti aerei appesi prevedendo corpi illuminanti a terra su pali.

"Dopo il restauro del Cassero - ha affermato l'assessore Filippo Alessi - era arrivato il momento di recuperare questa importante area verde, un investimento piccolo ma fondamentale per il decoro cittadino".



