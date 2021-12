03.12.2021 h 09:23 commenti

Giardino Buonamici arrivano i mercatini di Natale, non solo shopping ma anche laboratori per i piccoli

A partire da domani il giardino di palazzo Banci si illuminerà, sarà addobbato a tema natalizio e ospiterà anche un piccolo villaggio composto da casette in legno in stile tirolese

Il giardino Bonamici ospita i mercatini di Natale, primo appuntamento domani 4 dicembre e domenica 5 poi le casette che ricordano i mercatini dei paesi del nord si riapriranno l'8,l'11 il il 12 il successivo fine settimana e per gli ultimi acquisti il 23 e il 24. L'iniziativa “Natale al Giardino” è stata organizzata dall' associazione Prato al centro con il patrocinio della Provincia di Prato e del Comune di Prato e la collaborazione della Pubblica Assistenza.

“Con Natale al Giardino vorremmo far vivere a Prato ed ai pratesi la magia dei mercatini di Natale, valorizzando la bellissima location del giardino Buonamici anche nei mesi invernali - hanno spiegato Monica Cavaciocci, presidente dell’associazione - Crediamo fortemente in questo progetto e nella nostra Città. La storia ci insegna che dopo ogni evento terribile come quello che sta colpendo l’Italia e il Mondo intero ci sia sempre una rinascita. Noi siamo pronti a ripartire e a dare un piccolo contributo, “Natale al Giardino” vuol essere un segnale di ritorno alla normalità, alla gioia ed alla spensieratezza”.

A partire da sabato, 4 dicembre, dunque il giardino di palazzo Banci si illuminerà, sarà addobbato a tema natalizio e ospiterà anche un piccolo villaggio composto da casette in legno in stile tirolese nelle quali commercianti, artigiani ed hobbisti, principalmente del territorio toscano, esporranno prodotti tipici, legati alle festività ed idee regalo.

“Ringrazio l’associazione Prato al Centro – ha aggiunto il presidente della Provincia di Prato, Francesco Puggelli - quando ci è stata proposta questa iniziativa insieme al Comune di Prato ci siamo attivati immediatamente per realizzarla potendo contare anche sulla preziosa collaborazione del gruppo giovani della Pubblica Assistenza l’Avvenire di Prato. Il giardino di palazzo Banci Buonamici – ha continuato Puggelli - è lo spazio ideale per promuovere la sinergia tra enti e associazioni e credo che non ci sia occasione migliore del Natale per dare un segnale di ripartenza, ovviamente nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore”.

Rappresenta una novità rispetto ai classici mercatini di natale il fatto che nelle casette in legno del giardino Buonamici ci saranno ogni volta commercianti, artigiani e hobbisti del territorio ma sempre diversi.

“Piano piano vedremo accendersi tutte le iniziative natalizie pensate per la città di Prato – ha affermato l’assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Prato, Benedetta Squittieri - Il ritorno dei mercatini di Natale nel giardino di palazzo Buonamici, gioiello della città, è un valore aggiunto. Oltre a permettere la piena vivibilità dell’evento rispettando tutte le normative anti contagio, questa iniziativa è un’occasione per promuovere le eccellenze locali facendole conoscere anche a chi, ci auguriamo, verrà a trovarci da fuori città”.

Luci, eccellenze e non poteva mancare ovviamente Babbo Natale: grazie al gruppo giovani della Pubblica Assistenza l’Avvenire di Prato tutti i pomeriggi i bambini potranno scrivere e consegnare a Babbo Natale le letterine di Natale oltre a fare una foto con lui, il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore.

I mercatini di Natale nel giardino Buonamici si svolgeranno con orario continuato dalle 10.alle 19. (con orario ridotto fino alle 18 la vigilia di Natale). Nei pomeriggi del 4 e 11 dicembre il gruppo “Christmas 3” allieterà tutti i partecipanti con musica dal vivo mentre il pomeriggio dell '8 dicembre, festa

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus