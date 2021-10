04.10.2021 h 10:44 commenti

Giardinieri volontari, il Comune di Montemurlo ringrazia e premia chi si prende cura del verde pubblico

Remo Del Santo, Alessio Tassi e Domenico Migliorati: è grazie a loro se il giardino di piazza Amendola è diventato bello e florido. Il sindaco: "Hanno innaffiato, concimato, curato il verde come avrebbero fatto a casa loro, grazie"

Durante l'estate si sono svegliati ogni mattina alle quattro per innaffiare le piante del giardino di piazza Amendola ed evitare così che seccassero sotto il sole estivo. Per mesi si sono presi cura di alberi, siepi e arbusti, li hanno curati e concimati proprio come avrebbero fatto per il giardino di casa propria. Sono Remo Del Santo, Alessio Tassi e Domenico Migliorati i tre cittadini di Oste ai quali il sindaco Simone Calamai ha voluto dire “grazie” per il loro impegno, reso a titolo volontaristico, nell'interesse della comunità di Oste. «Se oggi il giardino di piazza Amendola è più bello e curato di quello di altre zone, lo dobbiamo a queste persone che, in accordo con i Comune, si sono prese cura del verde con grande dedizione. - dice il sindaco Calamai - Ogni giorno, oltre agli interventi effettuati dalla nostra partecipata Consiag Servizi, le loro mani hanno innaffiato, concimato e messo tanto amore nella cura di questo giardino e per questo come amministrazione comunale abbiamo voluto “grazie”a chi mette tanto a disposizione degli altri». La cerimonia di consegna dei ringraziamenti si è svolta nell'ambito dell'inaugurazione dell'opera d'arte di Moneyless che da sabato scorso decora il campetto da basket del giardino di via Palarciano. Ai tre volontari il sindaco ha consegnato una targa dove si legge “per la passione, la dedizione e il grande impegno profusi, in forma totalmente volontaria, al miglioramento, alla cura e alla tenuta del verde pubblico del nostro Comune”. Tanta la commozione dei giardinieri-volontari, soprattutto del più anziano del gruppo, Remo Del Santo, che si è commosso ed è stato accolto da un caloroso applauso dei cittadini di Oste presenti all'inaugurazione.

