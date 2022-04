05.04.2022 h 15:18 commenti

Giardini di via Carlo Marx, nuovi giochi per i bambini e spazi di socializzazione per gli adulti

Stamani la presentazione dei lavori di risistemazione appena conclusi. Il costo degli interventi è di circa 60 mila euro. Il sindaco Matteo Biffoni: "Un bel lavoro per un parco che è molto vissuto da grandi e piccini".

Più giochi per i bambini, più spazio per la socializzazione degli adulti. Sono i giardini di via Carlo Marx dopo l'intervento di sistemazione compiuto dal Comune di Prato in accordo con il comitato di riqualificazione del Soccorso e con l'associazione Riciclidea.

L'intervento è costato circa 60mila euro ed è stato presentato questa mattina alla presenza del sindaco Matteo Biffoni: "Anche il Soccorso ritrova il suo spazio verde - ha aggiunto il sindaco Matteo Biffoni - Un bel lavoro per un parco che è super vissuto, più che vissuto, in attesa che si compia l'operazione più importante per il quartiere e l'intera città, ovvero recuperare lo spazio che è attualmente sulla declassata, dove sorgerà un parco. I giardini di via Marx - ha continuato il sindaco Biffoni - è frequentatissimo dai bambini piccoli e anche più grandi, per questo quello che presentiamo oggi è un intervento di recupero importante, ma sappiamo che il Soccorso ha bisogno degli spazi verdi ulteriori che saranno realizzati insieme all'opera che interesserà la declassata. Rimane il fatto che stamattina è una bella mattinata per il quartiere, al quale siamo venuti incontro nelle esigenze espresse".

Nell'area frequentata dai bambini troviamo nuovi giochi con un'altalena in più e la sostituzione di quelli vandalizzati, una pavimentazione più sicura e la sistemazione dei vialetti e delle panchine; nella parte dove maggiore è la presenza degli adulti sono stati piantumati dieci alberi in più e installati dei tavoli con sedute con giochi incorporati. Con l'occasione è stato anche ripulito il monumento.

"È un intervento che è nato prima di tutto da una richiesta dei residenti di risistemare l'area - ha commentato l'assessore alla Città curata Cristina Sanzò - e l'obiettivo che l'Amministrazione comunale si è immediatamente posto è stato quello di cogliere le diverse esigenze e di andare incontro alle istanze della cittadinanza, così da permettere a coloro che vivono al Soccorso e non di vivere gli spazi, promuovendo dinamiche di socializzazione e anche di integrazione tra culture diverse".