15.06.2019 h 08:42 commenti

Giardini del Campaccio, rubata la rete di recinzione. I residenti: "Uno spazio abbandonato al degrado e allo spaccio"

Mancano i bagni pubblici, la sera il gazebo diventa il punto d'incontro di spacciatori e drogati che utilizzano anche un campo incolto per nascondersi e scambiarsi le dosi. I residenti chiedono di coinvolgere l'associazione carabinieri per garantire una maggiore sicurezza

Sporcizia, spaccio, incuria e degrado nei giardini di via del Campaccio.I residenti della via si sono rivolti a Notizie di Prato per denunciare la situazione. “Questo parco – spiegano – è molto frequentato da bambini, ragazzi e anziani durante il giorno, ma la sera diventa una zona di spaccio molto pericolosa. Ora che è arrivata l’estate è ancora più evidente questo degrado. Due giorni fa è stata addirittura rubata una parte della recinzione, mentre per far tagliare l’erba abbiamo dovuto fare tantissime segnalazioni”.Al posto del cancello e della rete, dalla parte dello sgambatoio dei cani, ora c’è una fettuccia in attesa che venga rimontato il cancello e la rete di protezione. “La mancanza di una chiusura – continuano i residenti – rende ancora più facile la vita degli spacciatori che utilizzano un pezzo di terreno abbandonato che confina con il giardino, per i loro traffici. Il campo è della Curia, qui non viene mai tagliata l’erba e ormai è una giungla.”I residenti sono preoccupati soprattutto per la sicurezza, in questo giardino due anni fa fu trovato un uomo morto ( LEGGI ) “Basterebbe fare una convenzione con associazioni come quelle dei carabinieri in congedo – spiegano – in modo da scoraggiare la piccola delinquenza. Il gazebo con tavoli e panche dopo una certa ora diventa il presidio di drogati e spacciatori”.Ma la presenza di microcriminalità non è il solo problema sollevato da chi ogni giorno passa qualche ora nel giardino. “Mancano i bagni pubblici e quindi spesso viene usato come latrina un angolo del giardino, l’erba è stata finalmente tagliata, ma non raccolta come neppure tutti i rifiuti che prima erano nascosti e ora sono in bella vista”.Tra le richieste all’amministrazione anche il posizionamento di un fontanello dell’ acqua, per la cui installazione verrà fatta una raccolta di firme, e la recinzione intorno al piccolo campo da calcio. “E’ giusto dare spazio ai ragazzi – continuano i residenti – ma senza le reti alle porte e quella intorno al campo le persone che sono sedute sulle panchine, vicino all’ area di gioco, rischiano di essere colpite dalle pallonate”.