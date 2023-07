06.07.2023 h 17:07 commenti

Giani e Bezzini disertano il Consiglio straordinario sulla sanità. Biffoni: "Fatico a capire cosa ci fosse di più importante"

Presidente e assessore erano stati invitati per affrontare i nodi del territorio: dai problemi del pronto soccorso alla riforma del 118. Assente anche il direttore generale dell'Asl Morello. Belgiorno: "Un fatto gravissimo"

alessandra agrati

E' stato un messaggio chiaro, quello che il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore alla Sanità Simone Bezzini, hanno mandato alla città di Prato, non presentandosi oggi pomeriggio 6 luglio al Consiglio comunale straordinario dedicato proprio al tema della sanità. Evidentemente i problemi del pronto soccorso e della riforma del 118, che impatta in un modo pesante sul territorio, non sono una priorità. Il Consiglio è stato richiesto dalle opposizioni ad aprile e nei giorni scorsi Giani aveva confermato la sua presenza.“Un fatto gravissimo – ha commentato Claudio Belgiorno capogruppo Fdi – che né il presidente né l'assessore e neppure il direttore generale dell'Asl Toscana Centro Morello si siano presentati in sala del Consiglio. Questa è un'ammissione di colpevolezza e ribadisce, ancora una volta, come questa struttura non funzioni”.Un'assenza che non è piaciuta neppure al sindaco Matteo Biffoni: “Sicuramente avrei preferito che ci fossero - dice -, andrebbe chiesto a loro come mai non sono venuti. Non voglio avere dei retropensieri, conosco la vita piena di impegni di Giani e Bezzini, sarà successo qualcosa di importante anche se faccio fatica a capire cosa ci sia di più importante del consiglio comunale straordinario sulla sanità richiesto da Prato”.A rappresentare la Regione la consigliera Ilaria Bugetti: “Non parlerei di disinteresse - dice -, l'assessore, il presidente e il direttore generale la scorsa settimana erano sul territorio. Stiamo affrontando il problema della riforma del 118 cercando di reclutare personale, anche attraverso dei bandi. Non mi sbilancio sui tempi, ma spero che siano veloci perchè siamo consapevoli che si tratta di un'urgenza”.La spiegazione dal punto di vista tecnico, di come verrà affrontato il problema del sovraffollamento del pronto soccorso, è stata affidata a Emanuele Gori direttore sanitario Asl Toscana Centro: “Al pronto soccorso si presenta il 30% di pazienti che potrebbero trovare una risposta in altre strutture. Stiamo quindi lavorando con i medici di medicina generale per potenziare il servizio assistenziale dalle 0 alle 8 anche nelle case delle salute sfruttando l'introduzione del numero 1617 attivo h24 che smisterà le richieste. Non possiamo investire sui posti letto al Santo Stefano perchè ci mancano i medici” . Intanto, però, nel mese di luglio ci saranno 60 turni coperti da medici che provengono da altre specializzazioni.Altro problema per cui è stato richiesto il Consiglio straordinario è la riforma del 118, che vede la sua massima criticità in Val di Bisenzio con conseguenze anche sul territorio di Prato “Stiamo riconsiderando seriamente – ha spiega Adriano Peris direttore del 118 Prato Firenze – la possibilità di rivedere la presenza di un infermiere per periodi più lunghi nel territorio di Cantagallo”. Territorio che attualmente è completamente scoperto.