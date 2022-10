09.10.2022 h 17:00 commenti

Giana Erminio troppo forte per il Prato che cede nettamente 3-0

Contro la capolista del girone, i biancazzurri partono bene ma poi devono alzare bandiera bianca. A segno Perna con una doppietta (primo gol su rigore) e Lamesta

Niente da fare per il Prato che esce battuto nettamente sul terreno della capolista Giana Erminio. Troppo forti i lombardi che vincono la sesta partita su otto e mantengono il primato in solitaria in testa al girone D della serie D. Per i biancazzurri, invece, è il secondo passo falso consecutivo dopo la beffa di mercoledì nel derby contro la Pistoiese, perso al termine di una gara pesantemente influenzata dagli errori arbitrali. Il Prato resta quindi a quota nove punti in classifica.

E dire che sul campo di Gorgonzola il Prato si era presentato con un buon piglio, cercando nei primi minuti di mettere sotto i padroni di casa grazie alla verve di Mobilio. Ma al 22', l'arbitro ravvisa fallo del portiere in un contatto in area tra Falsettini e Fall e decreta il rigore per la Giana con Perna che trasforma. Si accendono gli animi anche sulle panchine mentre il tempo si chiude con i lombardi che raddoppiano con il solito Perna ben lanciato da Fall. Proseguono i battibecchi tra le due panchine e l'arbitro sventola per tre volte il cartellino rosso cacciando Legnani (preparatore atletico Giana), Mandelli (medico sociale Giana) e Bettazzi (fisioterapista Prato).

Alla ripresa Favarin prova a scuotere la squadra inserendo Noferi per Nizzoli e i biancazzurri per due volte sfiorano il gol con Colombi. In mezzo ai due episodi, però, arriva la terza rete dei padroni di casa con Lamesta che fulmina Falsettini al 3'. Dentro Renzi per Kuoassi e Souarè per Mobilio. Ed è proprio Renzi al 23' ad andare vicino al gol della bandiera con un pallonetto salvato con un gran colpo di reni in angolo da Pirola. La Giana controlla però senza patemi e a poco servono gli ultimi campi di Favarin: Masini per Campaner e Cela al posto di Nicoli. Doppia fiammata al 40' prima con la traversa di Colombini, poi tiro di Colombi deviato sulla linea in angolo da Perico. Dal corner, testa di Cecchi e ancora traversa. C'è tempo per un salvataggio di Falsettini in tuffo su colpo di testa di Ballabio e poi, dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio del direttore di gara che sancisce il 3-0 finale per la Giana Erminio.