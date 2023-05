23.05.2023 h 10:24 commenti

Anziana accoltellata dal marito nella loro casa in via Fiorentina. L'uomo arrestato per tentato omicidio

E' successo all'alba. "Venite, ho accoltellato mia moglie", la telefonata arrivata qualche minuto prima delle 5. L'uomo, interrogato dal magistrato, ha confessato tutto. Sequestrato un coltello a serramanico. La donna è ricoverata in gravissime condizioni con quattro ferite al collo

“Venite, ho accoltellato mia moglie”. E' la telefonata arrivata al 118 all'alba di oggi, martedì 23 maggio, pochi attimi dopo la tragedia che si è consumata tra le mura di un terratetto in via Fiorentina. A farla è stato un uomo di 75 anni, Franco Mengoni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Quando la polizia è arrivata, era ancora accanto alla moglie, Franca Fioravanti, 79 anni. L'anziana è ricoverata all'ospedale di Prato, in prognosi riservata; è stata colpita con un coltello a serramanico: quattro fendenti, tutti al collo.La telefonata che ha messo in moto i soccorsi è arrivata qualche minuto prima delle 5. Via Fiorentina è stata svegliata dalle sirene della polizia e dell'ambulanza inviata dal 118. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. L'uomo, con addosso indumenti sporchi di sangue, ha ammesso le proprie responsabilità ma non sono del tutto chiari i motivi che lo hanno spinto ad impugnare il coltello e a scagliarsi contro la moglie. Secondo chi conosce la coppia, che non ha figli e da sempre abita in via Fiorentina, i due anziani conducevano una vita normalissima dopo anni e anni di lavoro nel settore tessile. Tutti e due erano alle prese con qualche problema di salute. Nulla di grave, nulla che potesse far sospettare la tragedia di oggi: la donna, in seguito ad una caduta, si muoveva con un deambulatore, mentre l'uomo aveva subito un piccolo intervento chirurgico.Nella casa della coppia è stato fatto un lungo sopralluogo per mettere insieme tutti gli elementi utili a definire meglio i contorni di quanto successo. Il coltello a serramanico è stato sequestrato e verrà analizzato per ricostruire, in base alle ferite, la dinamica dell'aggressione.In questura, il magistrato di turno ha incontrato e interrogato l'uomo. Assistito da un avvocato d'ufficio, l'anziano ha risposto alle domande, ha detto di aver accoltellato la moglie ma non avrebbe spiegato il perché. Non è possibile dire se i problemi di salute possano essere sembrati uno scoglio difficile da superare, se possano aver destabilizzato fino al punto di arrivare a sfiorare la tragedia. L'ipotesi formulata dagli inquirenti è che si sia trattato di un gesto d'impeto.Il settantacinquenne è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia.