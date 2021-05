27.05.2021 h 10:15 commenti

Giacomo Angeli corre più forte di tutti nei 200 metri al campionato toscano

Il capitano dell'Atletica Prato ha conquistato il titolo regionale a Campi Bisenzio. Nello stesso meeting si è anche piazzato secondo nei 100 metri. Sabato e il 2 giugno due meeting allo stadio Ferrari

Il capitano dell’Atletica Prato Giacomo Angeli si è laureato campione toscano assoluto sulla distanza dei 200 metri. Un po' in ritardo a causa di un piccolo infortunio che gli ha fatto perdere alcune settimane di allenamento, l’uomo simbolo della velocità pratese ha prima corso i 100 metri al meeting di Campi Bisenzio chiudendo al 2° posto con un buon 10”95. Nei 200 metri, valevoli come campionato toscano assoluto, è uscito dai blocchi senza esitazione e si è presentato all’inizio del rettilineo già in testa. A quel punto ha gestito il vantaggio senza rischiare ricadute ed ha vinto l’ennesimo titolo regionale sulla sua distanza preferita.

"Sono contento perchè già nei 100 avevo sensazioni positive - spiega Angeli - poi nei 200 la falcate è stata la mia ed ho potuto festeggiare questo scudetto toscano con grande gioia".,

Altro risultato importante per la cadetta Sofia Innocenti, sempre a Campi Bisenzio, che ha dominato gli 80 metri ostacoli con il tempo di 12”71 poi nei 300 metri ad ostacoli con 49”42 si è classificata seconda. A Livorno, nei 300 metri piani, è 2° l’altro cadetto Pietro Giulio Pacini con il tempo di 38”29. Sempre agli assoluti di Campi Bisenzio è argento anche lo junior Emilio Magni nel salto in alto con la misura di 1,87, ad un solo cm dal personale.

Sabato 29 maggio dalle 15 e mercoledi 2 giugno gli atleti gialloblu saranno tra i protagonisti dei meeting dello stadio Mauro Ferrari di Prato comprendenti anche, in alcune specialità, il campionato toscano assoluto e promesse.