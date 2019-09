12.09.2019 h 08:32 commenti

Giacomelli verso la nomina nell'AgCom, entro fine mese potrebbe lasciare il Parlamento

Il nome del deputato del Pd è tra i più caldi per un posto nell'Autorithy per le comunicazioni, l'organismo che controlla tv, internet e le reti. Un ruolo fondamentale anche nell'ottica dell'applicazione del 5G

Prato potrebbe perdere presto uno dei suoi parlamentari. Antonello Giacomelli, eletto nel 2016 nel listino proporzionale del Pd, sarebbe infatti in procinto di essere nominato commissario dell'Autorithy per le comunicazioni, l'Agcom. Un ruolo che è incompatibile con lo status di parlamentare.

Per Giacomelli, che è stato sottosegretario con delega alle comunicazioni sia nel governo Renzi sia in quello Gentiloni, sembra un ruolo ritagliato a pennello, vista la sua competenza in materia e il gran lavoro svolto negli anni passati al governo. Tra l'altro l'Agcom - il cui ruolo spazia dalla tv a internet passando per le reti - giocherà nei prossimi anni un ruolo fondamentale anche nel campo del 5G, che vede Prato in prima fila tra le città che stanno sperimentando la nuova rivoluzionaria tecnologia.

L'Agcom è un'autorità terza e di garanzia, anche se i commissari vengono eletti dal Parlamento: due dalla Camera e due dal Senato, mentre il presidente è di nomina governativa visto che è il presidente del consiglio, d'intesa con il ministro delle comunicazioni, a proporre il suo nome al presidente della Repubblica. L'attuale squadra è già scaduta e in regime di proroga, quindi entro la fine del mese arriveranno le nomine. Una volta definita la squadra dei sottosegretari del governo, ogni giorno può essere quello utile per le nomine. Ogni commissario resta in carica sette anni a prescindere dalla legislatura.