Giacomelli sollecita Inps su pagamento cassa integrazione, il collega Silli ironizza: "Il Pd si crede all'opposizione"

Secondo il deputato pratese di Cambiamo il collega del Pd dovrebbe "essere più incisivo nei confronti del governo anziché inviare l'ennesima lettera al sindaco dato che nei banchi della maggioranza c'è proprio il Pd"

L'intervento dell'onorevole Giacomelli sui ritardi dell'Inps nell'erogazione della cassa integrazione ( LEGGI) , richiama subito l'attenzione del collega dello schieramento opposto, Giorgio Silli che ironizza sulla sua iniziativa: "Ma il Pd - chiede Silli - è all’opposizione? Leggo di una richiesta di Giacomelli in cui esorta il sindaco di Prato a promuovere un incontro con i vertici dell'Inps, Abi e Regione per sollecitare il pagamento della cassa integrazione ai lavoratori. Non potrei esser più d’accordo sul tema, dato che decine e decine di lavoratori pratesi mi segnalano lo stesso problema: sono quindi a disposizione per lavorare insieme nella stessa direzione. Tuttavia auspicherei un intervento più incisivo di Giacomelli nei confronti del governo più che l’ennesima lettera al sindaco, dato che nei banchi della maggioranza che guida il Paese c’è proprio il Pd. Se può servire sarò a disposizione di un’azione trasversale per i lavoratori. Ultimamente - conclude il deputato di Cambiamo - mi trovo spesso d’accordo con i democratici e mi accorgo che accade quando i loro esponenti fanno finta di essere all’opposizione".