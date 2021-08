30.08.2021 h 14:30 commenti

Già trovata una nuova famiglia per uno dei cuccioli del canile abusivo di Molazzano

Ad agosto dopo l'appello del sindaco della cittadina lucchese, "Il Rifugio" ha accolto 61 cani: uno è stato adottato a tempo di record, per altri tre a breve inizierà il percorso di affido, i rimanenti devono ancora finire il trattamento sanitario e soprattutto superare il trauma

Uno dei 61 cani accolti al “Il Rifugio”, dopo l'appello del sindaco di Molazzano ( leggi ), ha trovato famiglia, altri tre cuccioli sono pronti per iniziare il percorso per l'affido, per tutti i rimanenti bisogna ancora aspettare qualche che finisca il trattamento sanitario e soprattutto che riprendano fiducia.“Due sono ancora visibilmente traumatizzati – spiega Patrizia Nocerini responsabile del canile di Prato - restano sempre nella loro cuccia per farli uscire vanno presi in braccio. Ci stiamo lavorando ma ci vuole pazienza”. Il cucciolo che nei prossimi giorni lascerà il canile è destinato a una famiglia di Lucca. “Sono persone che conosciamo – spiega Nocerini – avevano adottato anche un altro cane che è morto e ora accolgono questo”. La strada per l'adozione, infatti, è abbastanza lunga vanno rispettati i tempi dei cani, ma anche quelli delle famiglie che devono essere preparate. “Purtroppo molte persone credono che sia tutto semplice – continua la responsabile del canile- ma non è cosi, in questo caso, ad esempio, i cuccioli devono imparare a portare il guinzaglio, a stare con le persone, inoltre serve uno spazio all'aperto perchè non sono abituati a vivere in un appartamento. Dall'altra parte è necessario che la famiglia sia consapevole di cosa vuol dire adottare un animale”.