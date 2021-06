23.06.2021 h 13:50 commenti

Già stoppati i lavori al centro sportivo di Paperino, bisogna rimettere le mani al progetto

Pasticcio del Comune che non aveva inserito nella progettazione l'irrigazione e l'illuminazione. Nel primo caso basterà una variante usando i ribassi d'asta. Per il secondo è in corso una valutazione

Erano partiti di gran lena, lo scorso febbraio, i lavori per la realizzazione del primo lotto del nuovo spazio sportivo in via Lille a Paperino con un campo a 11, gli spogliatoi, un deposito, un'infermeria e la piattaforma per la club house per un costo di mezzo milione di euro. Tutto sembrava procedere per il meglio con il Paperino San Giorgio che si preparava già a utilizzare i nuovi spazi per l'estate. E invece poco dopo, ad aprile, è arrivato lo stop a spogliatoio già tirato su. L'erba alta che caratterizza l'appezzamento di terreno in questione conferma l'abbandono del cantiere da un paio di mesi.

Cosa è successo? Fortunatamente non si tratta di problemi economici della ditta incaricata che provocherebbero procedure molto più lunghe e ritardi più consistenti. Il cantiere è stato sospeso perché i tecnici del Comune stanno effettuando una variante al progetto per inserire il sistema di irrigazione del campo sportivo che inizialmente non era stato previsto. Il Comune ha presentato alla Regione la richiesta di permesso per il prelievo delle acque sotterranee per oltre 11.200 metri cubi all'anno, e assicura che entro tre settimane farà ripartire il cantiere. Il costo dell'aggiunta sarà coperto dai ribassi d'asta. Ciò che invece non rientrerà è un altro fondamentale elemento che non era stato inserito in sede di progettazione, l'illuminazione. Elemento, questo, che ha un costo di circa 200mila euro. Pensare di far senza è impossibile perché implicherebbe un uso dell'impianto solo nelle ore diurne. Per rimediare a questo pasticcio ci sono due possibili strade: fare una seconda variante al progetto con cui inserirsi nelle variazioni di bilancio del prossimo settembre oppure prevedere l'impianto di illuminazione nel secondo lotto dell'intervento con cui si realizzeranno altri due campi, uno a 7 e l'altro a 9. Secondo lotto che è in programma per il 2022 e quindi non si tratterebbe di aspettare tanto di più rispetto alla prima opzione. Nel frattempo il Paperino San Giorgio potrà continuare a usare i campi sistemati lungo via del Ferro accanto agli impianti di Gida. Una sede che non è adeguata alle dimensioni e al livello raggiunti dalla società sportiva, ma sicuramente più funzionale dell'attuale impostazione data all'impianto in costruzione.

(e.b.)