22.03.2020

Già sanificati i locali di nidi e materne comunali, il bis il giorno prima della riapertura

L'intervento grazie ad un finanziamento previsto nel decreto legge Cura Italia. Intanto slitta al 20 aprile il termine ultimo per chiedere i buoni scuola infanzia per chi frequenta istituti privati

Gli asili nido e le scuole comunali dell’infanzia del comune di Prato sono già state sanificate nei giorni scorsi e lo saranno nuovamente il giorno lavorativo prima della riapertura. Lo comunica l'amministrazione comunale spiegando come l'intervento sia stato finanziato grazie al decreto legge Cura Italia dove è previsto uno specifico straordinario finanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per la pulizia e le sanificazione delle scuole statali di ogni ordine e grado, che sono di competenza degli istituti scolastici autonomi.

Sempre in tema di scuola, è stata prorogata dal 20 marzo al 20 aprile la scadenza per presentare domanda per i buoni scuola per chi frequenta le scuole dell'infanzia private non comunali. Tutti gli utenti che presenteranno domanda, indipendentemente dal reddito e anche senza presentare alcuna dichiarazione Isee, avranno un rimborso di 30 euro al mese al quale di aggiungerà, in base all’Isee, un ulteriore rimborso che potrà variare da 30 fino a 100 euro al mese. Fino al 20 aprile, quindi, sarà possibile presentare online sul sito web del Comune di Prato la domanda per ottenere i buoni scuola per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private non comunali (3 -6 anni) per l’anno scolastico in corso.

La richiesta potrà essere presentata in autonomia dai genitori che potranno ottenere assistenza telefonica chiamando Maria Augusta 0574 1835170, Silvia 0574 1835169 e Leonardo 1835134. La graduatoria dei soggetti che avranno ottenuto i “buoni scuola”, sarà pubblicata entro la fine del mese di aprile.

Nonostante i numerosi giorni ancora disponibili, l’amministrazione comunale invita i genitori a telefonare e a presentare domanda il più celermente possibile.