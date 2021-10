21.10.2021 h 13:53 commenti

Già arrestato torna di nuovo a spacciare droga, pusher preso con dosi già pronte

Intervento della polizia che ha notato la cessione di stupefacente tra lo spacciatore e un cliente. I due si sono dati alla fuga per evitare guai ma il primo è stato raggiunto e bloccato

Ventuno frammenti di hashish confezionati e pronto per lo spaccio. E' quanto ha sequestrato la polizia ad un pakistano di 28 anni, clandestino, con numerosi precedenti e sottoposto al divieto di dimora a Prato perché precedentemente arrestato per spaccio. L'uomo è stato nuovamente arrestato nella serata di ieri, mercoledì 20 ottobre, nei pressi della stazione del Serraglio verso cui era scappato a piedi dopo essere stato visto spacciare droga in piazzale del Ponzaglio. Una scena che non è passata agli uomini delle Volanti impegnati in un controllo della zona ritenuta tra quelle più critiche. Sia lo spacciatore che il cliente si sono dati alla fuga; gli agenti sono riusciti a bloccare il primo che è stato trovato con la droga e con 25 euro provento della vendita di dosi di hashish. Tutto è stato sequestrato.



Edizioni locali collegate: Prato

