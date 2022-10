05.10.2022 h 14:40 commenti

Già 250 domande al corso di laurea in Textile and fashion design: record di iscrizioni

Percorso di studi triennale interdisciplinare che prepara figure tecniche con competenze specifiche e qualificate di conoscenza della filiera. I laureati potranno anche insegnare e iscriversi all'ordine dei periti tessili

alessandra agrati

Boom di iscritti al corso di Textile and fashion design, il primo in Italia;ad oggi sono 250 gli studenti che hanno fatto domanda e le iscrizioni si chiudono a novembre.La prima laurea triennale che offre un percorso tecnico e manageriale, con moduli di economia, giurisprudenza, architettura, ingegneria, chimica e fashion, con la scelta al secondo anno della specializzazione in tessile e moda. L'idea della nuova laurea è nata durante il lockdown dall'Ordine dei periti tessili in collaborazione con il Pin. "Mancava un percorso specifico - ha spiegato la presidente del Pin- che preparasse figure specializzate nel capire l'intera filiera del tessile. Il corso prevede, oltre alle lezioni accademiche anche quelle tenute da imprenditori, che porteranno la loro esperienza all' interno delle aule". A questo proposito presto verrà pubblicato un bando per la candidatura dei docenti."In azienda - spiegapresidente Sezione Moda Ctn - oltre a operai specializzati, mancano anche figure manageriali che abbiano varie competenze non solo tecniche, ma anche ambientali e giuridiche". I laureati potranno anche accedere all' ordine dei periti tessili di Prato. "Andiamo a colmare - precisavicepresidente dell'Ordine dei periti tessili di Prato - una grossa lacuna all'interno della filiera dove mancava una figura manageriale che riuscisse a dialogare con tutti i pezzi della filiera. Saremo anche in grado di formare una nuova generazione di insegnanti".Per ora i ragazzi che questa mattina sono arrivati al Pecci per partecipare all'open day pensano soprattutto a un futuro in azienda e qualcuno anche a un percorso completo da concludersi con la magistrale, già attivata dal 2016. Per chi vuole andare oltre c'è sempre la possibilità di frequentare il master, mentre sono quattro i dottorandi del percorso di specializzazione attivato dall' abnno accademico 2022/23."Siamo riusciti a costruire una filiera completa - spiegapreside del corso di laurea - partendo proprio dalle richieste degli imprenditori. Un corso di laurea che poteva essere fatto solo a Prato, proprio per questo intreccio fra università e imprenditoria".Collaborazione anche con il Centro per l'arte contemporanea Pecci che sta organizzando l'esposizione permanente di una parte della collezione, sono 40 le opere scelte, che avrà come filo conduttore l'arte e la produttività. "Il museo si apre sempre di più alla città - ha spiegato il direttore- non solo accogliendo iniziative come questa. Il nuovo progetto, infatti, ripensa agli spazi museali come luoghi di accoglienza".Intanto al Pin devono fare i conti con le matricole, sono molte di più rispetto alle previsioni e così sarà necessario anche riorganizzare gli spazi all' interno dell' università. Molti gli studenti fuori sede che cercano alloggi e creeranno, si spera, anche un circolo virtuoso dell'economia del territorio.