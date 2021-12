09.12.2021 h 18:10 commenti

Ghiaccio e neve a quote collinari, allerta meteo per la provincia di Prato

Il bollettino con codice giallo è stato emesso dalla sala regionale della protezione civile. Le previsioni parlano di possibile formazione di ghiaccio e neve anche a bassa quota. Raccomandata la massima prudenza sulle strade

Allerta meteo per ghiaccio e neve a quote collinari in buona parte della Toscana compresa la provincia di Prato. La sala regionale della protezione civile ha emesso un bollettino con codice giallo per possibile formazione di tratti ghiacciata a partire dalla serata di giovedì fino a tutta la mattina di venerdì 10 dicembre. Per tutta la giornata di venerdì, inoltre, l'allerta meteo riguarda la possibilità di deboli nevicate anche a quote collinari. La protezione civile di Prato è pronta ad intervenire se le condizioni meteo lo renderanno necessario. E' raccomandata la massima prudenza e, dove e quando ciò sia possibile, la limitazione degli spostamenti.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus