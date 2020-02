20.02.2020 h 19:16 commenti

Gettoni di presenza per i consiglieri, 5 Stelle e lista Spada propongono una sforbiciata: "Tagli a chi si assenta dai lavori"

I primi propongono di pagare il gettone solo se la presenza è superiore al 50% della durata della seduta delle commissioni e del consiglio. I secondi rincarano la dose chiedendo l'applicazione della tariffazione a minuti

Novanta euro lordi per ogni seduta di consiglio o di commissione. E' quanto percepisce ogni consigliere comunale di Prato a prescindere dal tempo effettivo trascorso al suo posto. Chi arriva dopo l'inizio e va via prima della fine della commissione o del consiglio percepisce lo stesso identico gettone di chi segue i lavori integralmente. Un meccanismo poco premiante a cui l'opposizione vuole porre rimedio.

I primi a partire sono stati i consiglieri del Movimento 5 Stelle, Silvia La Vita e Carmine Maioriello che lo scorso dicembre hanno presentato una mozione, ancora non discussa, per adottare il cosiddetto "gettone a tempo" sull'esempio di altre città, Pistoia ad esempio. Se questa proposta venisse approvata, il consigliere percepirebbe il gettone solo se presente ad almeno il 50% della durata della seduta e comunque l'importo sarebbe regolato in rapporto alla permanenza. In particolare percepirà la metà del gettone, pari a 45 euro lordi, se resterà dal 50% al 70% della durata della seduta e tutta la somma, 90 euro lordi, per la fetta restante, dal 70% al 100% della seduta.

Ieri, 20 febbraio, la lista Spada, ha presentato un emendamento a tale mozione per rendere ancora più puntuale la proporzione tra presenza e corrispettivo. I consiglieri Daniele Spada e Tommaso Cocci propongono una tariffazione del gettone a minuti con calcoli a posteriori.

Significa che non saranno "perdonate" assenze temporanee dovute a caffè, pausa sigaretta e anche esigenze fisiologiche. "L'importo verrà suddiviso in minuti, moltiplicato poi per il tempo di permanenza del consigliere", scrivono i due consiglieri di centrodestra nell'atto. Non sono ammesse distrazioni, salvo rinunciare a buona parte del gettone. Il buon esempio prima di tutto.

E.B.