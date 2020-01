03.01.2020 h 12:02 commenti

Getta una bottiglia piena di urina addosso ad una ragazza, poi fa il bis con i poliziotti

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri in piazza San Marco. Gli agenti sono stati costretti ad usare lo spray al peperoncino per calmare l'esagitato

Prima ha gettato una bottiglia piena di urina su una ragazza che stava camminando in piazza San Marco. Poi, all'arrivo dei poliziotti delle Volanti, ha concesso il bis: gettando contro di loro una seconda bottiglia, anch'essa piena di urina.

E' successo verso le 16 di ieri, 2 gennaio. Protagonista un uomo di 64 anni, di nazionalità nigeriana e già pregiudicato. Per fermare l'esagitato, i poliziotti sono dovuti ricorrere alle maniere forti e solo dopo avergli spruzzato in faccia lo spray al peperoncino sono riusciti a immobilizzarlo. A quel punto lo straniero è stato portato in Questura e qui denunciato per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.