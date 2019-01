22.01.2019 h 14:48 commenti

Getta ogni sera i sacchi della spazzatura dallo svincolo dell'autostrada: identificato e multato

Il responsabile è un 50enne che utilizzava questo modo poco civile non volendo fare la differenziata per il porta a porta

Quasi ogni sera usciva di casa con i sacchetti della spazzatura, li caricava sul suo furgone e poi li gettava all’altezza dello svincolo di Prato Est, sull’A/11. Una scena che andava avanti da settimane e che ha convinto la Società Autostrade per l’Italia a segnalare il fatto alla sottosezione di Montecatini Terme della polizia stradale, competente per il tratto della Firenze-Mare. Alla fine il responsabile, un pratese di 50 anni, è stato identificato e multato.

I poliziotti, pur di individuarlo, non hanno esitato a sporcarsi le mani, rovistando all’interno dei sacchetti e recuperando ricevute, lettere con nomi e indirizzo, una fotocopia strappata di una carta d’identità e altri elementi utili alle indagini, nonostante il lanciatore seriale avesse provato a non farsi scoprire cancellando i suoi dati con un pennarello nero. La Polstrada ha pure visionato ore di filmati registrati dalle telecamere puntate in prossimità dello svincolo di Prato Est, riuscendo così a risalire alla targa di un furgone e al suo proprietario. L'uomo è stato convocato in Caserma a Montecatini Terme, dove ha confessato tutto, cercando di giustificarsi dicendo di avere una situazione familiare difficile che gli impediva di fare la raccolta differenziata. E' stato quindi multato con quasi 600 euro per abbandono di rifiuti urbani.